השר איתמר בן גביר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, אישר היום לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף הערב (מוצאי שבת) במסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שתתקיים במושב אמונים. בהודעתו מבהיר המפכ"ל כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבה.

על פי הזמנה שנשלחה לשוטרים וקצינים במשטרת ישראל עולה כי השר בן גביר חוגג יום הולדת 50 ב-Villa Space שבמושב אמונים. המפכ"ל רנ"צ לוי, שבחן את ההזמנה והחליט כי רק הקצינים מהסגל הפיקודי הארצי יכולים להשתתף במסיבת יום ההולדת, מהסיבה שהם ממילא נחשבים לבכירים בארגון ורק אחד מהם יוכל בעתיד להתמנות למפכ"ל, כך שההשתתפות לא תשפיע עליהם או על הקשר שלהם עם השר.

ההזמנה שנשלחה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

כדי למנוע אפשרות שבהם שוטרים יגיעו לאירוע, הפיצה המשטרה הודעה מפורשת: "היום בערב תתקיים יום הולדת לשר בן גביר. השר הזמין חברי הספ"כ, שוטרים וקצינים מהארגון. על פי הנחיית מפכ"ל, רשאים להגיע ליום ההולדת רק חברי ספ"כ ארצי. שוטרים וקצינים שאינם חברי ספ"כ והוזמנו לאירוע אינם רשאים להגיע. נא להעביר את ההנחיה עד אחרון השוטרים".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב ואיים: "רבבות שוטרות ושוטרי ישראל המסורים והטובים ראויים לפיקוד ישר, יעיל וממלכתי שמעניק דוגמא אישית. אני מודיע: משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".

במקביל, דובר המשטרה תנ"צ אריה דורון התייחס בריאיון לאמירתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "אף פוליטיקאי או אדם אחר יאיים על שוטרי משטרת ישראל", אמר דורון שגם טען כמה פעמים - "עוד משרדים צריכים לשבת פה ולתת תשובות".