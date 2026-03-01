רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
צוות החקירה אשר חקר את פרשת הפ"צרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - פרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, סיים את פעולות החקירה העיקריות | המפכ"ל הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים, ובהתאם לחוות דעתה לגורם בדיקה חיצוני וזאת בשל החשש מניגודי עניינים (משטרה)
טקס הענקת דרגות לקצינים שהיה אמור להיערך מחר לרגל חג ראש השנה, בוטל בעקבות עימות בין השר לביטחון לאומי בן גביר למפכ"ל דני לוי | ההחלטה נובעת מסירובו של בן גביר לחתום על חלק מהמינויים | הרקע: דבריו של המפכ"ל שבו אמר כי במקרה של משבר חוקתי לא תפעל המשטרה בהתאם להנחיות השר (משטרה)
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דניאל לוי, בדרישה לספק הבהרות בנוגע לקידומה של חוקרת בתיקי נתניהו ומי שהעידה בין היתר במשפטו |למרות דרישת השר, במשטרה הבהירו כי הקידום נבחן ואושר כחוק, ולא צפוי להשתנות (בארץ, פוליטי)