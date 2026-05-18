המפכ"ל מורה: כל עריק שייתפס - יועבר למשטרה הצבאית

מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הורה היום (שני) על שינוי מדיניות דרמטי בנוגע לטיפול בעריקים. על פי ההנחיה החדשה, כל עריק שייתפס על ידי כוחות המשטרה יעוכב באופן מיידי ויועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול.

המהלך מהווה היפוך של מדיניות ארוכת שנים, שבמסגרתה המשטרה נמנעה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. השינוי מגיע על רקע לחץ ציבורי ומשפטי הולך וגובר, ובעקבות החלטת בג"ץ שמתחה ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בנושא. רקע: שנים של הימנעות עד היום, המשטרה הישראלית נקטה במדיניות של אי-התערבות בנושא העריקים. כוחות המשטרה קיבלו הנחיות ברורות שלא להתעסק במעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס, גם כאשר נתקלו בהם במהלך פעילותם השוטפת. המדיניות הזו עמדה בניגוד לדרישות המשטרה הצבאית ולהחלטות בג"ץ. בפסק דין שניתן לפני מספר שבועות, קבע בית המשפט העליון כי על המשטרה לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה של הצבא במעצר תלמידי ישיבות. השופטים מתחו ביקורת חריפה על ההתנהלות הקודמת של המשטרה בנושא.

התנגדות מאורגנת בשטח

בימים האחרונים נרשמה סדרה של ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית, חלקם הסתיימו בכישלון בשל התנגדות מאורגנת. בהוד השרון, למשל, נאלצו כוחות המשטרה הצבאית לסגת לאחר שעשרות בחורים התאספו במקום בשירה וריקודים. מקרה דומה התרחש גם בדימונה, כאשר אברך סרב לפתוח את דלת ביתו והמשטרה הצבאית נסוגה בעקבות התנגדות המוני.

על פי הנמסר, מערכת ההתרעות 'צבע שחור' פועלת ביעילות בקרב הציבור החרדי, ומאפשרת גיוס מהיר של עשרות תומכים למקום בו מתבצע ניסיון מעצר. הקושי להתמודד עם ההתנגדות המאורגנת הוביל למספר רב של ניסיונות מעצר כושלים.

השלכות המדיניות החדשה

שינוי המדיניות צפוי להוביל לעלייה משמעתית במספר המעצרים של תלמידי ישיבות. כוחות המשטרה, שעד כה נמנעו מלהתעסק בנושא, יידרשו כעת לעצור כל עריק שייתפס במהלך פעילותם השוטפת ולהעבירו למשטרה הצבאית.