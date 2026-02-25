"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
ככל שמתקרבים אל חוק הגיוס, הוא מתרחק, ועל הדרך הרטוריקה מקצינה, כמו: גזירת שמד, נמות ולא נתגייס, גדול המחטיאו ועוד | זהו פרק חיים מאלף בו מתואר איך מרן הסטייפלער זצ"ל גויס בכפייה לצבא הצאר, ובקור המקפיא עצמות ליבה את אש התורה והמצוות | "עומד על המשמר" (מגזין בבלי)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השישי: אם כולם ילמדו בישיבה מי ישרת בצבא? (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק החמישי: למה היה צבא בזמן משה, יהושע ודוד? הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה!? (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק הרביעי: למה אתם לא משלבים לימוד תורה עם שירות צבאי? האם אתה מסכים שאני ילך לישיבה ואתה תשלח את בנך לצבא? (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השלישי: מדינה דמוקרטית?!, אתם לא מסכנים חיים!, מי נלחם קשה יותר? מדוע צריכים כל כך הרבה לומדי תורה? (חרדים)
בימיה הסוערים של 'ועדת טל' ביקש ראש הממשלה דאז אהוד ברק, לשמוע את עמדתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הגר"ע יוסף, אך אז הבהיר לו הגר"ע כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ - שהיה כפוף להכרעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן - ומה שהם יכריעו, מקובל עליו, וכך היה כשהוגש החוק (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השני: "אנחנו כן משרתים!" (חרדים)
העיר בני ברק כולה התעוררה אמש בתחילת הלילה לחגיגות שחרורו של אסיר עולם התורה, הבחור יעקב ישראל ברגיל, תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ששוחרר ממעצר צבאי ונתקבל בשיירה חגיגית ברחובות העיר | צפו בתיעודים ממעמד קבלת הפנים הסוערת (חרדים)
מכתב עוז נדיר: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב ומנהיגי הדור, פרסם מכתב חריג וחסר תקדים היוצא במחאה נחרצת נגד החוק וגזירת יעדי הגיוס לחרדים. במכתבו, המבטא כאב על עתיד עולם התורה, מזהיר הצדיק: "לא לוותר על נשמה אחת מישראל, כי כל נשמה היא עולם מלא!" | המכתב המלא והמרטיט לפניכם (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק הראשון: "למה אתם לא מתגייסים?" (חרדים)
מסתמן כי ההפגנה הגדולה על גיוס בני הישיבות שכבר זכתה לתואר המוכר "עצרת המיליון", תתקיים ככל הנראה בירושלים ביום חמישי הקרוב | גדולי ישראל מכל החוגים תומכים בקיום הפגנה גדולה לאור המעצרים האחרונים של בני ישיבות לומדי התורה הקדושה | בשלב זה טרם התקבל האישור הרשמי מהמשטרה, אך נראה כי התקבלה הסכמה בין החוגים השונים באשר לאופי ומיקום האירוע | כל הפרטים לקראת עצרת המיליון השנייה (חרדים)
למעלה מאלף בחורים השתתפו בכנס "הכנה למסירות נפש" שערכו ישיבות ה'ישוב הישן' בעיה"ק ירושלים |בכינוס שמעו דברי נועם וחיזוק מפי גדולי ישראל, להמשך המערכה על קידוש שם שמים ברבים ללא חס ומורא מאף גורם בארץ ובעולם (חרדים)
כפי שפרסם לראשונה כתבנו, הערב צפוי להתקיים הפגנת ענק של כלל הציבור החרדי בארה"ב מול הקונסוליה הישראלית במנהטן בראשות האחים האדמו"רים מסאטמר ועוד רבנים, במחאה על גזירת גיוס בני הישיבות והמעצרים בארץ הקודש | כל הפרטים והמודעות, וכן תיעוד מאסיפת העסקנים כאן ב'בבלי' (חרדים)
במוצ"ש האחרון הגיע בחור ישיבה, תושב 'אור יהודה', שנעצר לאחרונה בעקבות ההשתמטות, לחדרו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך | הגר"מ עודדו וחיזקו באמרו: "צריך מסירות נפש, מתקלקלים שם מיד, הם שקרנים ורשעים ארורים" | לשאלת הבחור אם יש לו מה לפחד מהם השיב: "כלום וכלום. תגיד להם שידברו עם הרב שטרנבוך שאסר עליך ללכת לצבא" | צפו בתיעוד (חרדים)
בעצרת מחאה בעשרי כלא 10 הכריז ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין: "אלו העומדים בנסיון מצילים את עצמם ומצילים את כלל ישראל, ומצילים את כולם" | בהמשך התייחס ואמר: ההתחברות ל"ציונים", זו הקללה הגדולה ביותר, שכן היא גורמת לביטול ההתבדלות ולעקירת יסודות היהדות הפשוטים| התמלול המלא (חרדים)