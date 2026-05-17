מקורבי המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו מוסרים ל'מעייריב' כי גם במקרה של חידוש המלחמה מול איראן, חברי הכנסת של דגל התורה יפעלו להפלת הממשלה. כל הפרטים בפאנל מרתק במיוחד כשצוות מעייריב מגיע לאולפן בהרכב מלא - יהודה גליקמן ואיצלה כץ. צפו במהדורה המלאה שלפניכם.

צרה צרורה

רדיפת לומדי התורה בארץ נמשכת במלוא עוזה כשהפעם - החלטה תקדימית המשנה מן היסוד את חוקי המשחק בתוכניות הסבסוד הממשלתיות למגורים שקיבלה מועצת רשות מקרקעי ישראל, בראשותו של שר הבינוי והשיכון חיים כץ. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

נאה פורש

דרמת ענק מאחורי הקלעים של הפוליטיקה החרדית בריכוזים השונים בארץ: שר הפנים והבריאות לשעבר, חבר הכנסת משה ארבל, הפתיע הבוקר את יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, במכתב דרמטי בו הוא מודיע לו על החלטתו לפרוש לחלוטין מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

יאיר והשטריימל

רגעים ספורים לאחר שתמונת איי איי מתוחכמת שלו כשהוא עטוי שטריימל ופאות החלה לחרוך את הרשתות החברתיות, יושב ראש מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, החליט להפוך את ההטרלה לקמפיין פוליטי אגרסיבי. גולן ניצל את התיעוד המופץ כדי להציב קו אדום בוהק לקראת מערכת הבחירות והמגעים הקואליציוניים שבעקבותיה, והבטיח לבייס שלו חרם מוחלט על נציגי הציבור החרדי. מסתבר - שהבייס של גולן קצת יותר חכם ממנו פוליטית - כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

תאונה מחרידה

בעיצומן של ההכנות לשבת קודש, התפשטה הבשורה המזעזעת כאש בשדה קוצים: תאונת דרכים מחרידה התרחשה בכביש 1 במעורבות משפחה חרדית. ככל שחלפו הדקות התבררו ממדי האסון: זוג הורים כבני 40, שעשו את דרכם מבני ברק לירושלים עם תינוקם החדש לבית החלמה, נפצעו באורח קשה מאוד כשהתינוק הפעוט, אבינועם מאיר דוידזון ז"ל עף מהרכב ונהרג זמן קצר לאחר מכן בבית החולים שערי צדק. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

דו"ח אכ"א חושף

דרמה חסרת תקדים בצמרת המטה הכללי: מסמך פנימי ומקיף של אגף כוח האדם בצה"ל - אכ"א, חושף את תוכנית העבודה האסטרטגית "עץ השדה" להתמודדות עם מצוקת כוח האדם, ומציג לראשונה את הנתונים הרשמיים והמדויקים של היקף השירות ו"ההשתמטות" במגזר החרדי. כל הנתונים והמשמעויות במהדורת מעייריב שלפניכם.