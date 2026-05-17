ארבל עובר למגזר העסקי: ימונה ליו"ר מהדרין

משה ארבל ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, שהודיע היום (ראשון) על פרישתו מהחיים הפוליטיים, צפוי לעבור למגזר העסקי. על פי הפרסום בתקשורת הכללית, ארבל מצטרף לדירקטוריון 'מהדרין', חברת המטעים והנדל"ן שבשליטת קבוצת דלק, כאשר הכוונה היא למנותו ליו"ר הדירקטוריון.

המהלך מגיע לאחר שארבל פנה ליו"ר התנועה אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהופנה לדרעי, הודה ארבל על האמון הרב שניתן לו לאורך הדרך ועל ההכוונה הציבורית שקיבל. מהדרין: מחצי מיליארד למיליארד שקל קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, רכשה את השליטה במהדרין ביולי 2023 לפי שווי חברה של 560 מיליון שקל. כיום החברה נסחרת בבורסת תל אביב לפי שווי של כמיליארד שקל. למעשה, בעסקה הזו רכשה קבוצת דלק מחדש את השליטה לאחר שנפרדה ממנה במסגרת מכירת נכסים אגרסיבית שביצעה בזמן משבר הקורונה.

המכתב של ארבל ליו"ר ש"ס אריה דרעי

יצוין כי חודשיים לאחר הרכישה המחודשת, בספטמבר 2023, מונתה דלית זילבר, לשעבר מנכ"לית מינהל התכנון, למשנה למנכ"ל מהדרין וקיבלה לידיה את האחריות לפתח את הקרקעות של החברה.

ארז מלול ייכנס לכנסת

על פי הנתונים, חבר הכנסת ארז מלול צפוי להיכנס לכנסת במקומו של ארבל לאחר השלמת ההליכים הפורמליים. מלול, שהיה הבא ברשימת ש"ס בבחירות, ימלא את מקומו של ארבל בפרלמנט.

ארבל הבהיר במכתבו כי רואה זכות עצומה להמשיך ולפעול לאורם של ערכי תנועת ש"ס, ולהמשיך להיות משרת ציבור גם מחוץ לכנסת. "מתוך שאיפה לפעול לשגשוגה של מדינת ישראל ושל תנועתנו הקדושה תנועת ש"ס ולפעול לאחדות העם ולקדש שם שמים", נכתב במכתב.

ארבל כיהן כשר הפנים בממשלה הנוכחית, ובתקופת כהונתו הוביל מספר יזמות חשובות למגזר החרדי והציבור הרחב. בין היתר, הוא פעל להקלות רגולטוריות לרשויות המקומיות במצבי חירום, ולחיזוק הקשר הישיר עם הרשויות המקומיות ומחוזות המשרד.