שני בסיסים סודיים במדבר העיראקי: החשיפה המלאה

בהמשך לחשיפה הדרמטית על הבסיס הסודי שהקימה ישראל במדבר העיראקי, עולה כעת כי המדובר בפעילות רחבה יותר מכפי שדווח תחילה. על פי גורמי ביטחון שאישרו את הפרטים, ישראל הפעילה לסירוגין לפחות שני מתקנים חשאיים נפרדים באזור נג'ף שבעיראק, ולא רק בסיס אחד כפי שפורסם בדיווח הראשוני ב"וול סטריט ג'ורנל".

המתקנים הוקמו על מסלולי המראה נטושים שנבנו בימי משטרו של סדאם חוסיין, ושימשו כבסיסים לוגיסטיים ומבצעיים לתמיכה בתקיפות האוויריות נגד מטרות איראניות. הפעילות במתקנים התבצעה בידיעת ארצות הברית, כאשר הבסיסים אפשרו לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה.

לפי הדיווח, המבוסס על גורמים ביטחוניים אזוריים ועיראקיים בכירים, כוחות ישראליים החלו בהכנות להקמת הבסיס המאולתר הראשון כבר בשלהי שנת 2024, מתוך מטרה לזהות אתרים מרוחקים שישמשו כנקודות זינוק ותמיכה במערכות עתידיות.

המאחז החשאי הוכח כיעיל ביותר וכבעל חשיבות אסטרטגית עליונה במהלך ימי הלחימה מול טהרן ביוני 2025, כאשר שימש את חיל האוויר הישראלי וכוחות מיוחדים למשימות של סיוע אווירי, תדלוק מטוסי קרב ומתן מענה רפואי דחוף, דבר שקיצר משמעותית את נתיבי הטיסה ואיפשר חסכון בזמן יקר.

הסוד הצבאי השמור, שהוסתר במשך חודשים ארוכים בלב המדבר העיראקי, נחשף כתוצאה מאירוע טרגי שהתרחש ב-3 במרץ. רועה צאן בדואי מקומי בן 29, עווד אל-שמרי, יצא למסע קניות שגרתי בטנדר שלו לכיוון העיירה אל-נוכ'ייב, ובמהלך הדרך נתקל במקרה במאחז הישראלי המבודד, שבו הבחין בחיילים, מסוקים ואוהלים הממוקמים סביב מסלול נחיתה מאולתר.

אל-שמרי הספיק ליצור קשר עם מפקדת הצבא העיראקי באזור ולדווח על הממצאים החריגים, אך זמן קצר לאחר מכן אבד עמו הקשר. לפי עדויות של תושבי המחנה הבדואי, מסוק צבאי רדף אחרי הטנדר שלו וירה לעברו שוב ושוב עד שהרכב נעצר בחול ועלה באש, אירוע שהוביל למותו של הרועה. יממה לאחר מכן, שיגר הצבא העיראקי כוח סיור לבדיקת האזור, אך עם התקרבותו למקום ספג הכוח אש כבדה שהביאה למותו של חייל עיראקי, לפציעתם של שניים נוספים ולהשמדת שני כלי רכב, דבר שאישר לבגדד כי מדובר בכוח צבאי מיומן ונחוש במיוחד.

החשיפה המסעירה מעוררת טלטלה פוליטית וביטחונית עמוקה בעיראק ומציבה את הממשל בבגדד בעמדה מביכה ביותר מול אזרחיו. עיראק, שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל ורואה בה מדינת אויב, נמנעת עד כה מהכרה רשמית בקיומם של הבסיסים, ודוברי מערכת הביטחון שלה טוענים כי אין בידיהם מידע על מיקומם.

עם זאת, בכירי הצבא אישרו בשיחות סגורות, לפי הדיווח, כי חשדו בנוכחות זרה במדבר במשך למעלה מחודש לפני הגילוי. חברי פרלמנט עיראקים שהשתתפו בתדרוכים חשאיים זעמו על הפגיעה הבוטה בריבונות המדינה והגדירו את שתיקת הממשלה כמבישה. יתרה מכך, במהלך התדרוכים התברר כי קיים בסיס סודי שני, שלא פורסם בעבר, הפועל אף הוא באזור המדבר המערבי.

במרכז הסערה עומד גם תפקידה של ארצות הברית, בעלת בריתה המרכזית של עיראק. מהמידע עולה כי וושינגטון הייתה מודעת לקיומם של המאחזים הישראליים לפחות מאז קיץ 2025, אך בחרה להסתיר זאת מהממשל העיראקי. גורמי ביטחון ציינו כי ארה"ב ניצלה את שליטתה בביטחון המרחב האווירי ואילצה את עיראק להשבית את מערכות המכ"ם שלה באמתלה של הגנה על כלי טיס אמריקאיים, מה שאיפשר למטוסים ישראליים לפעול בחופשיות ובחשאיות מוחלטת ללא חשש מגילוי.