תיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגע הפגיעה המדויקת של רחפן FPV בלב בסיס "ויקטורי" המאובטח בעיראק | התקיפה, שבוצעה על ידי מיליציות הנתמכות על ידי איראן, מסמנת עליית מדרגה מדאיגה באיום הרחפנים הזולים על יעדים אסטרטגיים (העולם הערבי)
תקרית חריגה: טיסה של אייר פראנס מפריז נחתה בטעות בתוך בסיס צבאי הממוקם בסמוך לשדה תעופה בחוף השנהב, והקפיצה את כוחות הביטחון, מה שגרם לעיכובים ולהפרעות תפעוליות בשדה | בטיסה היו 283 נוסעים ו-12 אנשי צוות, לא היו נפגעים באירוע | רשויות התעופה של חוף השנהב פתחו בחקירה רשמית לבחינת התקשורת בין מגדל הפיקוח לצוות תא הטייס (תעופה)
האמריקנים ככל הנראה צפויים לבצע בקרוב תקיפה משמעותית באיראן, ובישראל סבורים כי אין ודאות שהמשטר האיראני ישלח לפה טילים כתגובה לתקיפה | האמריקנים ממשיכים לפנות עוד ועוד בסיסים באיזור התיכון - מחשש לנקמה איראנית | הנשיא טראמפ צפוי לענות הערב לשאלות התקשורת בנוגע לאיראן (עולם)
במכתב שהועבר למשטרה טוען פרקליטו של ח"כ סוכות כי היועמ"שית מצויה בניגוד עניינים חמור, ולפיכך נדרש לבטל את זימונו לחקירה בפרשת 'שדה תימן'| "נמנעה מלעצור את המחדלים והגישה לבג״ץ תגובות שהאמת נעדרה מהן״ (פוליטי)
השנאה מעוורת: תושב ראשון לציון שגילו מתקרב ל-50, הגיע לבסיס צבאי במרכז תל אביב, ושם הוא איים כי הוא רוצה לרצוח את ראש הממשלה נתניהו ועוד אישי ציבור מהימין | הוא נעצר והיום הוגש נגדו כתב אישום (חדשות משטרה)
סמל בצבא ארה"ב המשרת בבסיס בג'ורג'יה פתח באש לעבר חבריו ופצע חמישה מהם במצב בינוני וקל | הסמל נעצר והוא נחקר כעת על מעשיו, המניע בשלב זה לא ברור | המשטרה הצבאית פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע החריג (חדשות)