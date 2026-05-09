בסיס סודי במדבר העיראקי: כך תקפה ישראל את איראן

ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי זמן קצר לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך על פי דיווח הערב (מוצאי שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל".

הדיווח מבוסס על גורמים המעורים בפרטים, ביניהם בכירים אמריקאים. המתקן הסודי שימש כבסיס לכוחות מיוחדים וכמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי בתקיפות נגד איראן.

על פי הדיווח, ארצות הברית ידעה על הקמת המתקן מראש. המוצב אפשר לישראל לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה האווירית. גורמים אמריקאים מסרו כי המתקן היה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד מטרות איראניות במהלך המלחמה.

תקפה כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב

בהתפתחות דרמטית, ישראל ביצעה תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב החשאי בתחילת המלחמה. על פי הגורמים, הכוחות העיראקיים התקרבו למתקן ללא ידיעה על קיומו, מה שאילץ את ישראל לפעול במהירות כדי למנוע את חשיפתו.

התקיפות הישראליות נועדו להרחיק את הכוחות העיראקיים מהאזור ולשמור על סודיות המוצב. יצוין כי עיראק סובלת בתקופה האחרונה מתקיפות חוזרות ונשנות של מיליציות פרו-איראניות על בסיסים אמריקאיים בשטחה, כפי שדיווחנו על ניסיון התקיפה במפרץ הפרסי.