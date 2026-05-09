בסיס סודי במדבר העיראקי: כך תקפה ישראל את איראן

ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי זמן קצר לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך על פי דיווח הערב (מוצאי שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל".
הדיווח מבוסס על גורמים המעורים בפרטים, ביניהם בכירים אמריקאים. המתקן הסודי שימש כבסיס לכוחות מיוחדים וכמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי בתקיפות נגד איראן.
על פי הדיווח, ארצות הברית ידעה על הקמת המתקן מראש. המוצב אפשר לישראל לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה האווירית. גורמים אמריקאים מסרו כי המתקן היה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד מטרות איראניות במהלך המלחמה.
תקפה כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב
בהתפתחות דרמטית, ישראל ביצעה תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב החשאי בתחילת המלחמה. על פי הגורמים, הכוחות העיראקיים התקרבו למתקן ללא ידיעה על קיומו, מה שאילץ את ישראל לפעול במהירות כדי למנוע את חשיפתו.
התקיפות הישראליות נועדו להרחיק את הכוחות העיראקיים מהאזור ולשמור על סודיות המוצב.
מתקן אסטרטגי במדבר
המוצב הסודי ממוקם באזור מדברי מבודד בעיראק, במיקום שמאפשר גישה מהירה למרחב האווירי האיראני. הקמתו דרשה תיאום מורכב עם גורמים אמריקאים ותכנון לוגיסטי מתקדם. על פי הדיווח, המתקן כלל מתקני תמיכה לכוחות מיוחדים, מערכות תקשורת מתקדמות ותשתיות לתמיכה במבצעים אוויריים.
בהקשר זה, כדאי לציין כי איראן עצמה השקיעה משאבים רבים בשדרוג יכולות המודיעין שלה.
הקמת המוצב מעידה על רמת התיאום הגבוהה בין ישראל לארצות הברית בהכנות למלחמה באיראן. גורמים בכירים בוושינגטון מסרו כי שיתוף הפעולה כלל גם מידע מודיעיני על תנועות כוחות איראניים ומיליציות פרו-איראניות באזור.
