דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
הוויכוח בתוך המחנה השמרני באיראן סביב האפשרות לחתור לפצצה גרעינית הופך פומבי ונחרץ יותר, על רקע המלחמה מול ארצות הברית וישראל. עם זאת, לפי הדיווח, בטהרן טרם התקבלה החלטה רשמית לשנות את הדוקטרינה הגרעינית (חדשות)
למרות שקבלת ההחלטות של הנשיא טראמפ אינה צפויה, הכיוון המסתמן שממנו חוששים בירושלים - הוא חתירה מהירה של נשיא ארה"ב והצוות שלו להסכם מסגרת עם איראן | במקביל, נחשפו דרישותיו של הנשיא טראמפ מהאיראנים - ומה בטהרן יקבלו בתמורה (מדיני)
בראיון לתוכנית Face the Nation אמר רפאל גרוסי כי אף שגל התקיפות האמריקאיות נגד תשתיות הגרעין האיראניות היה “יעיל מאוד”, הידע והיכולות שצברה טהראן אינם ניתנים להשמדה | גרוסי קרא לשוב למסלול דיפלומטי והזהיר כי בסיום הלחימה תעמוד הקהילה הבינלאומית בפני אותן סוגיות שהבעירו את המשבר מלכתחילה (בעולם)
ישראל וארה"ב פועלות לפי אסטרטגיית שישה שלבים להפלת המשטר האיראני | הסדר הוא: עריפת הנהגה, השגת עליונות אווירית, פגיעה בנכסי שלטון, והשמדת התעשיות הביטחוניות - השלב הנוכחי | בהמשך: תקיפת הגרעין ופירוק השלוחות (צבא)
לדברי טראמפ הערב על איראן: "כבר הרסנו 100% מיכולתה הצבאית של איראן, אבל קל להם לשלוח רחפן או שניים, להטיל מוקש או לשגר טיל לטווח קצר איפשהו לאורך או בתוך נתיב המים הזה, לא משנה כמה קשה הם נפגעו" | הפוסט המלא (חדשות בעולם)
צה"ל אישר כי תקף את מתקן הגרעין האיראני "טליקאן 2" בפרצ'ין במטרה לסכל פיתוח רכיבי ליבה לנשק גרעיני | תצלומי לוויין חדשים חושפים נזק כבד באתר, הכולל חדירת פצצות ישירות לאזור שבו בוצעו על פי החשד ניסויים בחומרי נפץ רגישים | כל הפרטים (חדשות)
הנשיא טראמפ שוקל אפשרות לבצע מבצע מיוחד על הקרקע באיראן שבמסגרתו יפעלו כוחות מיוחדים אמריקניים להשתלט על האורניום המועשר של איראן | מדובר באורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני | מנגד, במשמרות המהפכה הצהירו הערב כי "הכוחות המזוינים של איראן מוכנים לנהל מלחמה בקנה מידה מלא ובעצימות גבוהה במשך שישה חודשים לפחות" (בעולם)
המתקפה החלה בסביבות השעה 8:15 בבוקר יום השבת, תזמון מדויק שנועד לפגוע באופן משמעותי | המטרה: החלשת המשטר באופן יסודי מה שיכול להביא לבסוף להפלת המשטר - והסרת איומי הטילים מעל ישראל | המעורבות האמריקנית הייתה מרגעה הראשון של המתקפה | המטרות הראשונות שהותקפו: משגרי טילי קרקע-קרקע וקרקע-אוויר (חדשות, ביטחון)
אזרח מהבירה האיראנית מתאר אווירת אבל וזעם ברחובות, לצד ציפייה להיחלשות השלטון: "נוכל להגיע לרוצחי ילדינו ולנקום את דמם" | במקביל נמשכים המגעים בין וושינגטון לטהרן והאיומים ההדדיים מתחדדים, לצד פריסת כוחות | שר החוץ האיראני חושף: "ארצות הברית לא דרשה 'אפס העשרת אורניום' בשיחות" (בעולם)
חיל האוויר האמריקני חתם על חוזה ענק עם בואינג לרכש פצצות GBU-57 חודרות בונקרים לחידוש המלאי שנוצל בתקיפת מתקני הגרעין באיראן. המהלך, לצד שיגור נושאת המטוסים "פורד" למזרח התיכון, מעניק גיבוי עוצמתי לאיומי הנשיא טראמפ במידה והמו"מ מול טהרן ייכשל (בעולם)
בדרכו למטוס שיביאו חזרה ארצה, סיכם נתניהו את פגישתו הממושכת עם טראמפ, ולדבריו התנאים שהוצבו לאיראן יכולים לגרום שיהיה הסכם טוב | לדבריו, הוא ספקטי לגבי אפשרות של הסכם | הוא החמיא לטראמפ: "זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו" (אקטואליה, מדיני)