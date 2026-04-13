"או שיתנו לנו - או שניקח"

הצהרה לא צפויה של טראמפ: "הם התקשרו ורצו עסקה, אבל לא רצו לוותר על הגרעין"

הנשיא טראמפ הודיע תוך זמן קצר על קיום הצהרה מיוחדת, וכמובן התייחס לאיראן וטען: "האיראנים התקשרו הבוקר להגיד שהם רוצים עסקה, אבל לא הסכימו לוותר על הגרעין" | ההצהרה המלאה (חדשות בעולם)

טראמפ, היום בוושינגטון (צילומסך)

נשיא ארצות הברית , הודיע היום (שני) בפתע לכתבי הבית הלבן, כי הוא מתכנן לקיים הצהרה בנוגע ל.

דקות לפני ההצהרה כתב טראמפ ברשת החברתית: "34 ספינות עברו אתמול במצר הורמוז, המספר הגבוה ביותר מאז החל ה"סגר הטפשי".

בפתח ההצהרה אמר הנשיא: "התקשרו הבוקר מאיראן האנשים הנכונים, רוצים לדבר אבל לא מוכנים לוותר על הגרעין".

טראמפ המשיך להתייחס לנושא הגרעין ואמר: "או שהאיראנים יתנו לנו את האורניום המועשר או שניקח אותו".

לדברי הנשיא בהצהרה: "ייתכן מאוד שהסיפור ייסתיים בקרוב, קיבלנו טלפון מהאנשים הנכונים והם רוצים עסקה. לא נוכל לתת לאיראן לאיים על שאר העולם".

"לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", המשיך טראמפ ואמר: "אם איראן לא תוותר עליו - אז לא יהיה שום הסכם איתם, נכון לעכשיו אין אש ויש מצור".

למרות שההצהרה הייתה צפויה להיות דרמטית בשל סד הזמנים הצפוף בו היא נקבעה, הנשיא לא אמר דברים דרמטיים ולסיום אמר: "מספר מדינות הציעו לסייע במצור - נודיע על זה כנראה מחר".

