שיגורים מאיראן לעבר הדרום והצפון | פגיעה ישירה בעיר חיפה, במד"א דיווחו על פצוע קשה, כמה פצועים קל ונפגעי חרדה | חיפושים נרחבים של כוחות רבים אחר זוג מבוגר, בנם בן ה-40 ומטפלת | מפכ"ל המשטרה בזירה: "נבדקת האפשרות שראש הנפץ לא התפוצץ"| טראמפ: אם איראן לא יעשו עסקה - הלך עליהם | עדכונים (חדשות)
צה"ל הודיע הערב כי קיים מוקדם יותר היום מטס תקיפה נוסף בשמי טהרן, בו הותקפו מטרות נוספות של משטר הטרור | מאז הודעת טראמפ על משא ומתן עם האיראנים, האיצה ישראל את תוכניות ההשמדה נגד היכולות הצבאיות של איראן (חדשות)
חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים הלילה גל תקיפה נוסף לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה בטהרן • הותקפו מפעל ליציקת ראשי קרב, מתחם מו"פ ואתרי ייצור רכיבים לטילים בליסטיים | רצף המטסים להעמקת הפגיעה נמשך (צבא וביטחון)
בזמן שארה״ב והודו דנו במאמץ לשמור על שיט פתוח במיצרי הורמוז ועל מלחמה שהובילה לשיבוש האנרגיה הגדול ביותר בעולם, נחשף כי איל ההון אלון מאסק נכח בשיחה - חריגה נוספת במעורבותו בענייני ביטחון חוץ רגישים | לפי הדיווח, לא ברור מה היה תפקידו של מאסק - אך מעגלי המדיניות רואים בכך המשך לדפוס מעורבותו המדינית הגוברת של מנכ״ל טסלה וספייס־אקס (בעולם)
במוסקבה מזהירים כי הלחימה בהובלת ארה״ב נגד איראן דוחפת את האזור לעבר עימות גרעיני, בעוד שמודיעין מערבי חושף כי רוסיה החלה להעביר לטהראן מל״טים מדגם מתקדם - צעד המאותת על שינוי דרמטי ביחסים הצבאיים בין שתי המדינות (בעולם)
רצף הלחימה בין ארה״ב וישראל לאיראן מטלטל את הכלכלה הגלובלית: מניות הענקיות לואי ויטון והרמס איבדו עשרות מיליארדים, שווקי אירופה נצבעו באדום, והנפט מזנק לשיא של שנים | המומחים מזהירים - אם המשבר יימשך, מיתון עולמי כבר איננו תרחיש קיצון (בעולם)