ביטן: "נצטרך להתמודד עם איראן פעם בשנה וחצי"

על רקע המגעים המתקדמים בין וושינגטון לטהרן, שרטט חבר הכנסת דוד ביטן הבוקר (שני) תמונה קודרת של המציאות הביטחונית הצפויה לישראל. בראיון לתקשורת הכללית, הבהיר ביטן כי המדינה תידרש להיערך לעימותים צבאיים תכופים ומתמשכים מול האיום האיראני.

"נצטרך פעם בשנה וחצי-שנתיים להתמודד עם העניין הזה, אין לנו ברירה", קבע ביטן בנחרצות. דבריו משקפים את החשש העמוק בירושלים מפני ההסכם ההולך ומתגבש בין ארצות הברית לאיראן, כאשר ביטן הביע תקווה שהממשל האמריקני יפנים כי המתווה הנוכחי אינו מקובל.

"סכנה קיומית" - האיום הטילי ההולך וגדל

חבר הכנסת התייחס באופן ספציפי למערך הטילים ההולך ומתרחב של הרפובליקה האסלאמית. "כל פעם נצטרך להתמודד עם זה מחדש", הסביר ביטן. "אחרת הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם תהיה מלחמה זאת תהיה סכנה קיומית".

באשר לפרויקט הגרעין, חזר ביטן על הקו האדום הבלתי מתפשר של ישראל: "איראן לא תהיה גרעינית, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שהיא לא תהיה גרעינית. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה מבחינה קיומית". דבריו משקפים את העמדה העקרונית של מערכת הביטחון הישראלית, הרואה באיראן גרעינית איום אקזיסטנציאלי.