ראש העיר מכנס את ישיבות המועצה במקלט | זו הסיבה המכעיסה

מחלוקת חריפה פרצה ברמת גן סביב החלטת ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, להמשיך ולכנס את ישיבות מליאת מועצת העיר במקלט תת-קרקעי. חברי האופוזיציה מאשימים את ראש העיר במהלך מכוון שנועד להשתיק אותם ולפגוע במעמדם, ובעקבות כך החליטו להחרים את הישיבה האחרונה.

לטענת חברי האופוזיציה, כך לפי חשיפתו של טוביה יגלניק, סידורי הישיבה במקלט נועדו להשפילם באופן מכוון. הם ממוקמים על כיסאות צדדיים בקצה החדר, הרחק מהשולחן העגול המרכזי השמור לנבחרי הציבור, וכתוצאה מכך נותרים מחוץ לטווח המצלמות ומוסתרים לחלוטין מהשידור החי של הדיונים.

"פקידי עירייה תופסים את מקומנו"

עוד קובלים חברי המועצה כי את מקומם סביב שולחן הדיונים המרכזי תופסים פקידי עירייה, אשר חלקם, כך נטען, שימשו בעבר כפעילי קמפיין הבחירות של ראש העיר. "מדובר בפגיעה בסיסית בזכויות נבחרי ציבור", טוענים באופוזיציה.

על פי הדיווח, חברי המועצה פנו כבר לפני כחצי חודש בדרישה לתקן את המעוות ולשנות את סידורי הישיבה. למרות זאת, תשובה התקבלה רק שעות ספורות לפני תחילת הישיבה האחרונה, ובה נמסר כי לא ניתן לעשות זאת כעת, אולי רק ב"ישיבה הבאה". בעקבות התגובה והיחס, קיבלו חברי האופוזיציה החלטה משותפת להחרים את הדיון ולא להופיע אליו.

"שיקולים ביטחוניים בלבד"

בסביבתו של ראש העיר דוחים את הטענות ומסבירים את הבחירה במקלט בשיקולים ביטחוניים גרידא. "ההזמנות לישיבה הזו נשלחו כבר לפני שבוע, במועד שבו ההערכה הרווחת הייתה שישראל תהיה מצויה בעיצומה של מתקפה שלישית מצד איראן", נמסר מסביבת ראש העיר.

"מי שחושב שהמלחמה מאחורינו, ועל אחת כמה וכמה מי שסבור שניתן היה לחזות זאת לפני שבוע כשנקבעה הישיבה, מנותק לחלוטין מהמציאות", הוסיפו המקורבים. "מדובר בבכיינות שנועדה לייצר כותרות ורעשי רקע פוליטיים גרידא. ראש העיר ימשיך לנהל את העיר באחריות ובביטחון מלא, בדיוק כפי שעשה עד כה".

"רמיסה קשה של הדמוקרטיה"

שמוליק לרמן, יושב ראש מועצת העיר לשעבר, הביע את אכזבתו מהמצב. "לאורך שנותיי הרבות כיושב ראש מועצת העיר רמת גן, הקפדתי תמיד לדאוג לכל צרכיו של כרמל שאמה ושל סיעתו", אמר. "עשיתי זאת מתוך כבוד אמיתי להיותם נבחרי ציבור ומתוך הבנה שזכויות חברי קואליציה ואופוזיציה צריכות להיות שוות. מצער אותי מאוד לראות שהיום הדברים מתנהלים אחרת לגמרי".

פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה נוסף, הביע ביקורת חריפה במיוחד. "הייתי חבר מועצה גם בערים ראשון לציון וגבעתיים, ומעולם לא נתקלתי ברמיסה כה קשה של הדמוקרטיה המקומית", אמר. "אני מצפה מחבריי למועצת העיר, שידעו לצאת ולזעוק כאשר חששו לפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, להשמיע קול ברור ולגנות בתוקף את הצעד הבזוי הזה".

יצוין כי רמת גן נערכה בעבר להערכות מצב סביב איומים ביטחוניים, אך המחלוקת הנוכחית מתמקדת בשאלה האם השיקולים הביטחוניים מצדיקים את המשך קיום הישיבות במקלט, או שמא מדובר בניצול המצב למטרות פוליטיות.