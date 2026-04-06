ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין, ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגיע למסירת שיעור חג בעיר אלעד ולאחר השיעור, עלה לביקור מיוחד בבית תלמידו, הגאון רבי אליהו קמינסקי, שם נערך מעמד מיוחד של הקבלת פני רבו ושמחת החג | תיעוד (עולם הישיבות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בצל המלחמה: מה עושים כאשר אחד השכנים נכנס למקלט עם חמץ? והאם יש איסור לראות חמץ לא שלנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
תיעוד מרומם מהימים הטרופים: עשרות תלמידי ישיבת 'דרכי שלמה' ואברכי כולל 'בית דוד' העתיקו את תלמודם למרחבים המוגנים ברמת אלחנן • הגר"י זילברשטיין, ירד אל המקלט למשא חיזוק יוצא דופן • על הסגולה המופלאה של שמחת התורה לגבור על חולשת הגוף, הקידושין החשאיים באישון ליל, והשירה שפרצה מהלב: "כי הם חיינו" • צפו בתיעוד באדיבות מערכת 'דברי חמד' (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם מותר להאזין ולצפות בחדשות המשודרות בשבת? והאם מוכרחים לצאת מהחדר כשהרדיו פועל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, רצים לממ"ד או למקלט באמצע האוכל: האם זהו 'שינוי מקום' המחייב לברך ברכה ראשונה פעם נוספת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
17 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה במקלט בבניין מגורים ביבנה | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-17 נפגעים עם סימני שאיפת עשן, בהם שני צעירים כבני 29 ו-25 במצב בינוני, ו-15 נפגעים נוספים במצב קל | קודם לכן פרצה שריפה במקלט בפתח תקווה, ללא נפגעים בחסדי שמים (בארץ)