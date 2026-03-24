ויכוח על כלבים הפך לגירוש מהמקלט - איך זה הסתיים?

דמיינו את הסיטואציה: האזעקה צורחת, הפיצוצים מרעידים את הבניינים בתל אביב, ואתם רצים למקלט כדי להציל את חייכם – רק כדי למצוא את עצמכם נדחפים החוצה אל כיפת השמיים בזמן שהטילים מעליכם. זו בדיוק המציאות שחוותה משפחה בתל אביב במהלך מלחמת 'עם כלביא', כאשר סכסוך שכנים על רצועות כלבים הפך לכתב אישום חריף על הפקרת חיי אדם ברגע האמת.

בית משפט השלום בתל אביב קיבל השבוע תביעה יוצאת דופן שנולדה בעיצומה של המלחמה, ופסק הדין עצמו ניתן במהלך מבצע 'שאגת הארי' הנוכחי. המקרה חושף את הדילמות המורכבות שעולם התורה והציבור הרחב מתמודדים איתן כאשר מצבי חירום פוגשים יחסי שכנות מתוחים.

על פי פסק הדין, האירוע התרחש במהלך אזעקה על ירי טילים מאיראן לעבר תל אביב. התובעים, זוג צעיר עם תינוקת בת שנה, מיהרו למקלט המשותף בבניין המגורים שלהם יחד עם כלביהם. במקלט כבר נמצאו השכנים – הנתבעים – ביניהם עורכת דין וקשיש בן 90. במקום מקלט בטוח, התפתח ויכוח סוער. הנתבעים דרשו שהתובעים יוציאו את הכלבים מהמרחב המוגן, בטענה שהאב הקשיש חושש מבעלי החיים. כאשר התובעים סירבו, החל הנתבע למשוך בכוח ברצועות הכלבים ולהוציא אותם מהמקלט – ובעקבותיהם את התובעים עצמם. התוצאה: משפחה שלמה עם תינוקת מצאה את עצמה חשופה לחלוטין למתקפת טילים, בזמן שהאזעקות עדיין צורחות ברחבי העיר. התובעת מסרה בעדותה כי ניסתה להיאחז במקלט, אך הנתבע המשיך למשוך בכוח עד שנאלצה לצאת החוצה. פסק דין חד-משמעי: 'הפרת חובה חקוקה' הרשמת הבכירה בבית המשפט לא השאירה מקום לספק. בפסק דין מפורט, היא קבעה כי מדובר ב"הפרת חובה חקוקה" ברורה. על פי חוק ההתגוננות האזרחית, המחזיק במקלט חייב לאפשר לכל אדם להיכנס בשעת התקפה – ללא יוצא מן הכלל. "אין חולק כי בשעת התקפה, חובה על המחזיק במקלט לאפשר לכל אדם להיכנס אליו", נכתב בפסק הדין. "הנתבעים הפרו חובה זו באופן בוטה, תוך סיכון ממשי של חיי אדם". בית המשפט דחה את טענות ההגנה של הנתבעים, שניסו לטעון כי הוצב תנאי מראש לכניסה ללא בעלי חיים, וכי הקשיש חשש מהכלבים. "גם אם היה חשש כלשהו", קבעה הרשמת, "אין זה מצדיק הוצאת אנשים מהמקלט בזמן התקפה ממשית".

הפיצויים שנפסקו

למרות שסכום התביעה המקורי היה גבוה יותר, בית המשפט פסק לחובת הנתבעים פיצויים והוצאות בסך כולל של כ-7,700 ש"ח. הסכום כולל פיצוי בגין עוגמת הנפש הקשה שחוו התובעים, שכללה פחד ממשי על חייהם ועל חיי תינוקתם.

התובעת דיווחה על פציעות משמעותיות בכל חלקי גופה כתוצאה מהאירוע, בעוד שהתינוקת, למזלה, לא נפגעה פיזית. עם זאת, בית המשפט קבע כי הנזק הנפשי והחשיפה לסכנה מצדיקים פיצוי משמעותי.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין תקדימיים שניתנו לאחרונה בנושאי אחריות אזרחית במצבי חירום, ומהווה תזכורת חשובה לכל דייר בבניין משותף: בשעת סכנה, חיי אדם עומדים מעל לכל שיקול אחר.