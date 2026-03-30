בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
הבוקר הודיעו משמרות המהפכה על שיגור טילי "ח'וראמשהר-4" אימתניים, חמושים בראשי נפץ של טון, לעבר נמל התעופה בן גוריון | בעוד בטהרן חגגו פגיעה בבסיס רפאים שנסגר לפני עשור, המציאות בשטח חשפה פער אדיר בין התעמולה האיראנית לבין היירוטים המוצלחים של מערכות ההגנה הישראליות (העולם הערבי)
מרבית המטרות שהותקפו במבצע באיראן הן מטרות שנוצרו אחרי 'עם כלביא' | בין המטרות: מערכי מכ"ם וגילוי, משגרי טק"א, משגרי טק"ק ותשתיות של מערך הטק"ק, מרכזי פיקוד ושליטה, מחנות צבא אסטרטגיים בטהראן ומבנים של מנגנוני הדיכוי והאכיפה של המשטר (חדשות)
בעוד טהרן מציגה פני פיוס בז'נבה, גורמי מודיעין מזהירים כי חסימת מצר הורמוז היא רק מיסוך למתקפת פתע רחבה • בארה"ב החלו בתגבור כוחות מאסיבי, ומערכת הביטחון בישראל נערכת בתיאום עם הפנטגון לקריסת השיחות ומעבר מיידי למערכה צבאית כוללת • דריכות לתרחיש הקיצון: 'מכוסים מדן ועד אילת' | מתיחות שיא (בעולם)
בישראל מחכים להתעדכן בשיחות בין ארצות הברית לאיראן וחוששים מאפשרות של קריסת השיחות ומלחמה מחודשת מול איראן | במקביל, הרשויות נערכו בהגנה על העורף ועל מערך התעופה בישראל במקרה שהמשטר הרצחני יממש את איומיו לטווח את יושבי ארץ הקודש (בארץ)
חיל האוויר האמריקני חתם על חוזה ענק עם בואינג לרכש פצצות GBU-57 חודרות בונקרים לחידוש המלאי שנוצל בתקיפת מתקני הגרעין באיראן. המהלך, לצד שיגור נושאת המטוסים "פורד" למזרח התיכון, מעניק גיבוי עוצמתי לאיומי הנשיא טראמפ במידה והמו"מ מול טהרן ייכשל (בעולם)
רבות סופר ועוד יסופר על התקיפה הישראלית בליל 13 ביוני 2025, שהתחילה את מבצע "עם כלביא" ופגעה פגיעה ישירה במתקנים הצבאיים ובבכירים רבים באיראן, אך הערב נחשף עד כמה ההפתעה עם פתיחת המבצע עמדה להיכשל | שר האוצר סמוטריץ' חשף כי חיזבאללה ראו את המטוסים שהיו בדרכם לתקיפה ונתנו התראה לאיראן (צבא)
צילומי לוויין עדכניים מצביעים על פעילות בשני מתקני גרעין איראניים בנתנז ובאספהאן, שהותקפו במהלך מבצע 'עם כלביא' | איראן בנתה גגות מעל מבנים שניזוקו במתקנים – מהלך שעשוי להעיד על ניסיון להסתיר פעולות שונות | במקביל, המדינה פועלת לשיקום תשתיות שנפגעו בתוכנית הטילים הבליסטיים שלה (בעולם)
אלוף שלומי בינדר יצא לוושינגטון כדי להדק את שיתוף הפעולה המודיעיני והצבאי עם ארה״ב | היעד: חופש פעולה אווירי במקרה של עימות עם טהרן | האתגר המרכזי: הלמידה האיראנית ממבצע ״עם כלביא״ והצטמצמות מרחב ההפתעה (חדשות)
הרמטכ"ל סייר היום בפיקוד העורף, שם הוא אמר: "אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה כשיר, מאומן ודרוך; במקביל, צה"ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל" | צפו בדבריו (חדשות)
"מוזיאון הטילים" של משמרות המהפכה מציג לראווה את הארסנל הבליסטי והכטב"מים ששימשו את איראן במלחמה האחרונה נגד ישראל | המתחם כולל דגם של ראש קרב מסוג "מצרר" של טיל "שהאב-3" שזרעו הרס בתשתיות אזרחיות בישראל (העולם הערבי)
המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, ובטהרן פועלים להאיץ את שיקום מערך הטילים לקראת אפשרות של סבב לחימה נוסף | לפי ההערכות, כיום מצויים בידי הצבא האיראני כאלף טילים בלבד, לעומת יעד מוצהר של כ־8,000 טילים בליסטיים | בנוסף מצויים בידי האיראנים טילי שיוט מדויקים | זה מערך הכוחות (צבא ובטחון)
הרמטכ"ל אייל זמיר עקץ את נתניהו במסדר כנפיים: "מתחקרים את עצמנו באומץ" | צעקות "ביבי הביתה" בקהל בסיום נאומו של נתניהו, שהתייחס למבצע באיראן ולרכישת נשק מישראל | זמיר תיאר את הרגעים שקדמו לפרוץ מלחמת עם כלביא (צבא וביטחון)