ערב יום השואה, נתניהו במתקפה חריפה על אירופה: "חולשה עמוקה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב (שני) בעצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב׳יד ושם׳, נתניהו, לא השתתף פיזית בטקס ונאומו צולם מראש.

נתניהו פתח ואמר: ״מכובדי נשיא המדינה, יצחק הרצוג, אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, והיום בראש כולם - שורדי השואה אדירי-הרוח. כולנו מחבקים אתכם באהבה - וכולנו מצדיעים הערב למדליקי אבוקות הזיכרון והגבורה ב"יד ושם". הניצולים, מנצחי השואה, זכו לראות בתקומת ישראל והם תרמו לה. אבל בימים אלה הם זוכים לראות עוד דבר חשוב מאין כמותו. בשואה כתב המשורר אורי צבי גרינברג היינו "עם נכחד, כחיית פרא במצוד" – אבל בניגוד לכך, היום העם שלנו משיב מלחמה-שערה לצוררינו".

"בשואה", הסביר נתניהו, "היינו חיה מוכה שהשמיעה זעקה של ייסורים – ואילו היום יש לנו מדינה חזקה מאי-פעם, שמשמיעה שאגה של עוצמה. במבצע 'עם כלביא', וביתר שאת במבצע 'שאגת הארי', ישראל עומדת עם ארה"ב בחוד החנית של העולם החופשי. יחד כתשנו עד דק את משטר הרשע באיראן. משטר האייתולות ביקש לפתח פצצות-גרעין ולייצר עשרות אלפי טילים בליסטיים קטלניים שנועדו להכחיד אותנו. הוא מימן וחימש את גרורות הטרור שלו, ששאפו לחנוק אותנו בטבעת-אש".

"במקביל", אמר ראש הממשלה: "הוא הפיץ את האידיאולוגיה הקנאית שלו בכל היבשות - תוך הגדרת המערב כ"איום קיומי". הוא חשב שהוא יעשה זאת באין מפריע. אך לא עוד. עמנו למד את הלקח. שנה אחר שנה התחייבתי בעצרת יום השואה – ׳לא נאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני׳. וכראש ממשלת ישראל הבטחתי: "לא תהיה שואה נוספת". השנה מימשנו הבטחה זו הלכה למעשה. הנחתנו על משטר האימים באיראן את המכה הקשה בתולדותיו. המשטר הזה חלש מאי-פעם. מרבית הנכסים הצבאיים שלו אבדו".

"אזרחי ישראל", אמר ראש הממשלה: "במבט לאחור על השואה, מתעוררת במלוא חריפותה השאלה: ׳מה היה קורה אילו?׳. מה היה קורה אילו הייתה לנו מדינה בטרם פורענות? מה היה קורה אילו מדינות אירופה היו בולמות בזמן את הנאציזם המפלצתי, במקום לפייס אותו? מה היו קורה אילו בעלות הברית היו מפציצות את מחנות ההשמדה? אלא יקיריי, בהיסטוריה אין "אילו". האסון הנורא קרה. תרחיש הבלהות התגשם. העולם נקלע למלחמת חורבן שגבתה את חייהם של עשרות מיליוני בני-אדם – וכמובן של ששת המיליונים בני עמנו. אותו עולם שהיה אדיש לרדיפת היהודים, נוכח לדעת שהשנאה ליהודים – האנטישמיות הרעילה - מערערת את יסודות הקיום של החברה האנושית כולה".

עוד אמר ראש הממשלה: "בהינתן כל זאת, אנחנו פועלים כדי שהדורות הבאים לא ישאלו גם הם בתחושת החמצה: "מה היה קורה אילו". התשובות ניתנות כבר עכשיו. מזה שנתיים וחצי שאנחנו מרסקים בשיטתיות את 'ציר הרשע' האיראני: ברפיח, בפילדלפי, בעיר עזה, במבצע הביפרים, בסיכול רבי-המרצחים; דף, סינוואר, נסראללה ואחרים, בלבנון, בסוריה, באיו"ש, בתימן, וכמובן ב'עם כלביא' ו'שאגת הארי'. בין שני המבצעים העוצמתיים הללו – ביקרתי כמה פעמים בארה"ב את ידידנו הגדול, הנשיא טראמפ. באחד הביקורים פגשנו רעייתי ואני את שורד השואה, ג'ייק וקסל (Jake Wachsal) בן ה-101".

נתניהו הוסיף לספר: "ג'ייק, יליד פולין, שרד כנער את התופת הנאצית במחנות וביערות. הוריו וקרובים אחרים נספו באכזריות. במפגש שלנו – בבית כנסת במיאמי, פלורידה - ג'ייק נעמד כשעל בגדו סיכת הטלאי הצהוב. כל הנוכחים קמו על רגליהם והריעו לו. אמרתי לג'ייק ולחברי הקהילה: בעקבות השואה הבטחנו – 'לעולם לא עוד'. הבטחנו – ואנו מקיימים. שינינו את מהלך ההיסטוריה. מדינת ישראל העצמאית, צבא ההגנה לישראל וזרועות הביטחון של ישראל מבטאים את השליטה המחודשת בגורלנו לאחר מאות שנים של חולשה תהומית. הוספתי שהקמת המדינה לא שמה קץ לתוקפנות נגדנו, גם לא לאנטישמיות שחוזרת לגאות בכל עבר. אבל בניגוד לעבר, מי שמבקש להרוס אותנו בהווה - מביא על עצמו הרס בממדים שהוא לא דמיין".

"ואכן", המשיך ראש הממשלה: "השמדנו חלקים גדולים מתעשיית המוות שהמשטר באיראן פיתח במשך עשרות שנים: מפעלי הגרעין, הטילים והכטב"מים, הצי הימי, הצי האווירי, ועוד מערכות-נשק בהיקפים עצומים. אם לא היינו פועלים – השמות נתנז, פורדו, איספהאן ופרצ'ין, היו עלולים להיזכר לדיראון עולם ממש כמו אושויץ וטרבלינקה, מיידנק וסוביבור. אבל אנחנו פעלנו – ועוד איך פעלנו - בשותפות היסטורית חסרת-תקדים עם הנשיא טראמפ ועם ארה"ב".

ראש הממשלה הוסיף: "ביום הזיכרון לשואה השנה, נזכור שמדינת ישראל נמצאת בשיא עוצמתה של כל הזמנים. מי העלה על הדעת לפני 80 שנה שטייסי חיל האוויר הנועזים שלנו וטייסי הצבא האמריקני יגנו כנף אל כנף על המזרח התיכון, על ישראל, על ארצות הברית כמובן".

בשלב זה עבר ראש הממשלה לדבר על אירופה: "ועוד דבר – אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי: את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען החיים. אירופה, שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הציוויליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת - ישראל אינה שוכחת. יחד עם ארה"ב, ויחד עם מדינות נוספות שאיתן אנו רוקמים בריתות שעוד ידובר בהן – אנחנו מגינים על עצמנו, בעצם אנחנו מגינים על העולם כולו!".

לקראת סיום אמר ראש הממשלה: "שורדי השואה היקרים, אזרחי ישראל, אין אף עם אחר שהיה מצליח לעשות את מה שעשינו: לחולל את המהפך הכביר משואה לתקומה – תקומה עתירת הישגים שמדהימים את משפחת האומות. מדינת ישראל הפורחת תמשיך לשמש מגדלור של חירות, קדמה ושגשוג."

לסיום אמר נתניהו: "לוחמי ישראל – שעומדים בעוז על משמר המולדת – ימשיכו לעורר השראה כנאמר בספר דברי הימים: "גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, עורכי צינה ורומח, ופני אריה פניהם". כעם של אריות, נוסיף בעזרת השם לשאוג את שאגת הנצח: עם ישראל חי!״.