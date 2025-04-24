רב-אלוף זמיר קיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ואישר תוכניות מבצעיות באיראן ובזירות נוספות • "מאז תום מלחמת העולם השנייה חלפו 81 שנים - אנחנו נלחמים להסרת איומים קיומיים" | דברי הרמטכ"ל המלאים (צבא וביטחון)
ראש עיריית הוד השרון, חבר מפלגתו של יאיר לפיד, התבטא בצורה שנויה במחלוקת במהלך טקס שהתרחש בליל יום השואה | לדבריו, אל לנו להתעלם מהזוועות המתחוללות בשמנו, כשהוא רומז בדבריו לסבל העזתי, תוך שהוא מבצע לכאורה הקבלה בלתי נסבלת לשואה (חדשות)
בקיבוץ יד מרדכי התקיים הערב טקס זכרון לשואה במלאת 80 שנה לסיום מלחמת העולם השניה והשואה | יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד נשא דברים: "אם חמאס הם כמו הנאצים, אז יש יהודים שנאצים מחזיקים אותם, ושוב אף אחד לא בא. אף אחד לא עושה את כל מה שצריך לעשות בשביל להציל אותם" (חדשות, בארץ)
הגיל הממוצע של שורדי השואה החיים בארץ עומד על 87, כאשר המבוגרת ביותר היא בת 113 | על פי דו"ח חדש של הרשות לזכויות ניצולי השואה המתפרסם היום, בשנה האחרונה עלו ארצה שלושה ניצולי שואה למרות המלחמה | סגן השר אורי מקלב: "כל שורד הוא עולם ומלואו וסיפור של נצח יהודי" (חדשות)