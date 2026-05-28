"צריכה לגמור כמו אייכמן": הציוץ שמחקה יועצת נתניהו לשעבר

הפושע הנאצי אדולף אייכמן, יושב בתוך תא הזכוכית המשוריין, במשפטו שנערך בבית העם בירושלים ( צילום: לע"מ )

סערה פוליטית דרמטית פרצה היום (חמישי) ברשתות החברתיות, לאחר שגל דבוש, שכיהנה בעבר כיועצת בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו ובלשכת שרת התחבורה מירי רגב, פרסמה תגובה חריפה ויוצאת דופן נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

הרקע לסערה: החלטת היועמ"שית להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו הנוכחי של ראש הממשלה, בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון הגרמני 'בילד'. כתב האישום כולל שני מעשים של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה. "היא צריכה לגמור כמו אייכמן" אוריך הגיב להחלטה בסרקזם וכתב בחשבון ה-X שלו: "קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג". בתגובה ישירה לציוץ זה, פרסמה דבוש אמירה קשה במיוחד: "היא צריכה לגמור כמו אייכמן". ההשוואה לפושע הנאצי שהועמד לדין בישראל, נידון למוות בתלייה והוצא להורג במשפט ההיסטורי, עוררה מהומה מיידית ברשת. בעקבות הביקורת הנוקבת, מיהרה דבוש למחוק את הציוץ המקורי, אך בחרה שלא לחזור בה מהטון הכללי.

יונתן אוריך ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

במקום הציוץ שנמחק, פרסמה דבוש פוסט חריף אחר: "התגובה הכי קיצונית של השמאל לסרטון 'אני ביביסט' זה כתב אישום לאוריך. גלי בהרב-מיארה, בעולם מתוקן היית צריכה כל בוקר לצחצח לאוריך את הנעליים. אנחנו עוד נתקן את העולם יא מכשפה".

"כאב מתפרץ מול סיכול ממוקד"

ברחוב הימני מבהירים כי האמירה הקיצונית, על אף הניסוח הבוטה שנמחק, לא הגיעה בחלל ריק אלא מתוך סערת רגשות. לדבריהם, מדובר בביטוי של כאב מתפרץ ותסכול עמוק שמבעבע בקרב תומכי ימין כבר שנים ארוכות.

במשך קדנציה שלמה, כך טוענים בימין, מתפקדת היועמ"שית כגורם עויין שמסכל באופן שיטתי כל צעד שהממשלה הנבחרת מבקשת להוביל. הגשת כתב האישום נגד אוריך נתפסת בציבור הימני כקש ששבר את גב הגמל, וכחלק ממסע משפטי שמטרתו להצר את צעדיה של הנהגת המדינה.

"צביעות זועקת לשמים"

במקביל, בימין דוחים בשאט נפש את הזעזוע שהתעורר ברחוב השמאלני ובכלי התקשורת בעקבות דבריה של דבוש, ומגדירים זאת כצביעות מוחלטת וסטנדרט כפול.

גורמים בימין מזכירים כי במשך שנים ארוכות, פעילי שמאל ומובילי מחאה מאחלים מדי יום לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבני משפחתו את "כל הרע שבעולם" - החל מאיחולי מוות ומחלות, דרך מיצגי חבל תלייה וגיליוטינות בהפגנות, ועד להסתה פרועה לאלימות.

בכל אותם מקרים, מדגישים בימין, המערכת המשפטית ואנשי השמאל שומרים על שתיקה רועמת, אינם מזדעזעים, ומכשירים את ההסתה הבוטה ביותר תחת מעטה של "חופש הביטוי". יצוין כי החלטת בהרב-מיארה עוררה סערה פוליטית רחבה, עם תגובות חריפות משני צדי המפה הפוליטית.