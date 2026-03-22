בעיצומה של מלחמה מול איראן והסלמה מתגברת בצפון, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו צפויה לטוס ביממה הקרובה לוושינגטון, כדי להשתתף בכנס שמארגנת הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ עבור "הגברות הראשונות" של כמה מדינות (מדיני)
לקראת פגישתו עם טראמפ, נחת היום ראש הממשלה בפלורידה ונפגש עם הוריו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד | לשכת ראש הממשלה מסרה כי הגב' נתניהו חיזקה את הוריו של רן ז״ל, וראש הממשלה נתניהו אמר כי נעשים כל המאמצים להשיב את בנם, גיבור החיל, לקבר ישראל (מדיני)
ענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן, שלחה הודעה לשרה נתניהו וביקשה ממנה לרדת ולשמוע על החטופים | בהמשך היא כרזה מחוץ למעון בירושלים: "הממשלה הזאת הפקירה את כל הגברים הצעירים ואת כל החיילים בשבי, ועכשיו החלום שלה זה שהם ימותו" (חטופים)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה לקיים דיון משותף עם המשטרה לפני שתתבצע חקירתו של עיתונאי חדשות 13 אביעד גליקמן | הוא זומן לחקירה בחשד לתקיפת מקורבת לגב' נתניהו במהלך דיון בבית משפט אך בינתיים הליך החקירה הוקפא (בארץ, משפט)
בין הארוחות החגיגיות לבין המפגשים המדיניים הרשמיים, עוברות בין הצדדים מחוות ומתנות יקרות ערך, לרוב בעלות סמל וחשיבות | הפעם הייתה זו מזוזה משברי טיל איראני בצורת מפציץ B-2 ודולר מהרבי, ובפעם הקודמת היה זה ביפר מוזהב | יצאנו לסקור את המתנות שהוחלפו בין הצדדים במרוצת השנים: איזו מתנה העניקה הגב' נתניהו לגב' אובמה - אחרי שהתייעצה עם הגולשים ברשת? וגם: איזו מתנה קיבל הכלב של משפחת אובמה? | סקירה מרתקת (מגזין כיכר)
המשטרה הודיעה כי העיתונאי אביעד גליקמן זומן לחקירה באזהרה בשל תלונה שהוגשה נגדו על תקיפת עובדת מהצוות של שרה נתניהו בבית משפט | האירוע התרחש לכאורה לפני כחודשיים עם סיום דיון בבית משפט השלום בתל אביב בתביעה נגד עובדת לשעבר במעון רה"מ (משפט)
בביקורו בקיבוץ ניר עוז היום אמר נתניהו: ״אני מרגיש מחויבות עמוקה להבטיח את חזרתם של כל חטופינו, ולפעול כאן לשקם את הקיבוץ הזה״ | הדברים המלאים של ראש הממשלה ורעייתו לצד שורד השבי, וברגעים מהביקור (בארץ)
רעיית רה"מ שרה נתניהו העבירה ביקורת על התנהלותו של הרמטכ"ל אייל זמיר, ובשיחה סגורה אף התחרטה על מינויו |כשהיא טוענת: זמיר "מתעדף את החזרת החטופים על פני הכרעת חמאס, אלו המסרים של קפלן" | נזכיר כי לפני מינוי זמיר לתפקיד, דחפה הגברת נתניהו למנות את האלוף דוד זיני - לתפקיד הרמטכ"ל (פוליטי)