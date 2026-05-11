בהסדר פשרה חסוי שנחתם בשבוע שעבר בבית הדין לעבודה בירושלים, קיבלה עובדת במשרד ראש הממשלה פיצוי של עשרות אלפי שקלים מהמדינה ומחברת כוח אדם. העובדת, שכונתה בתיק בשם ש', טענה בתביעתה כי סבלה מיחס משפיל ומבזה מצד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו.

על פי הפרסום הראשון של מיכאל שמש ב'כאן חדשות', התביעה הוגשה לפני מספר חודשים, והעובדת פירטה בה מספר תקריות שבהן לטענתה הושפלה על ידי הגב' נתניהו במהלך עבודתה במשרד ראש הממשלה בשנתיים האחרונות.

"השליכה לעברי זיתים ועגבניות"

באחת התקריות המרכזיות שתוארו בתביעה, טענה העובדת כי לאחר שהגישה לבני הזוג נתניהו ארוחת בוקר, שרה נתניהו לא הייתה מרוצה מהאופן שבו חתכה את הסלט. לטענת העובדת, הגב' נתניהו השליכה לעברה זיתים ועגבניות שפגעו בבגדיה.

עוד טענה העובדת כי במקרה אחר צעקה עליה שרה נתניהו בנוכחות ראש הממשלה, ואמרה לה שהיא "לא אוהבת את בעלה" ומנסה לפגוע בהם. התביעה כללה טענות נוספות על יחס משפיל שלטענת העובדת קיבלה במהלך תקופת עבודתה.

הסדר פשרה חסוי

במסגרת הסדר הפשרה שנחתם בשבוע שעבר, קיבלה העובדת פיצוי כספי של עשרות אלפי שקלים בתמורה להסרת התביעה נגד המדינה וחברת כוח האדם. פרטי ההסדר נותרו חסויים, ולא פורסמו הסכומים המדויקים ששולמו לעובדת.

יצוין כי הגשת התביעה פורסמה לראשונה בחדשות 12. מטעמה של שרה נתניהו לא נמסרה תגובה לפרסום.

כזכור, בחודשים האחרונים זכתה הגב' נתניהו לניצחון משפטי בתביעת לשון הרע שהגישה נגד העובדת לשעבר במעון ראש הממשלה, סילבי גנסיה. בית משפט השלום בתל אביב חייב את גנסיה לשלם פיצויים בסך 100,000 ש"ח, בנוסף ל-20,000 ש"ח הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.