בעיצומה של מלחמה מול איראן והסלמה מתגברת בצפון, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו צפויה לטוס ביממה הקרובה לוושינגטון, כדי להשתתף בכנס שמארגנת הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ עבור "הגברות הראשונות" של כמה מדינות (מדיני)
טיסת פנים בארצות הברית נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות עקב איום על פצצה במטוס | לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכולם התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים | צפו בתיעוד החריג (תעופה)
נוסעים נתקעו במטוס כל הלילה, לאחר שהטיסה בוטלה אך לא היו אוטובוסים זמינים שיכלו להחזיר אותם לטרמינל | המטוס נועד לטוס בטיסות קצרות, כך שלא היה מצויד באוכל ושתייה מספקים, שמיכות או ציוד מתאים לשנת לילה | רק בשעות הבוקר המוקדמות הנוסעים הראשונים ירדו מהמטוס והועברו לטיסה חלופית (תעופה)
חריג בנתב"ג: נוסע עלה בטעות למטוס הלא נכון של חברת איתיחאד | לנוסע היה כרטיס לטיסה אחרת של חברת התעופה, עם שעת יציאה מוקדמת יותר בעשר דקות | שתי הטיסות לאבו דאבי גם היו ממוקמות בשרוולים צמודים, מה שתרם לבלבול | רק כשחברי קבוצתו שמו לב לחסרונו החלו החיפושים, רגע לפני ההמראה הוא נמצא (תעופה)
טיסה מטוקיו לפרנקפורט עוררה היום עניין רב ברשת בעקבות שינוי כיוון פתאומי שביצעה, וזאת לאחר שכבר עברה את רוב הדרך ליעדה | לאחר יותר משש שעות באוויר הטיסה החלה לחזור לכיוון טוקיו | החזרה עוררה ספקולציות רבות, שכן היא אורכת כשבע שעות, כך שזמן הטיסה הכולל מטוקיו לטוקיו יהיה כ-13 שעות - ללא סיבה מיוחדת | זה מה שהתגלה (תעופה)
טיסה שגרתית של חברת SAS, שהמריאה מסטוקהולם למלאגה, נאלצה בסוף השבוע להסתובב חזרה בשל עכבר נמצא על המטוס | לאחר הנחיתה, המטוס הושבת כדי שהמהנדסים יסלקו את המכרסם | הנוסעים עצמם נאלצו לשבת בטיסה במשך שלוש שעות, רק כדי לחזור ליעד ממנו יצאו (תעופה)
טיסת אל על לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה | הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה | הנחיתה עברה בשלום (תעופה)
מטוס של חברת התעופה פורטר איירליינס שהגיע מטורונטו החליק ממסלול ההמראה בשדה התעופה הליפקס סטנפילד בליל רביעי | "המטוס הושבת לאחר הנחיתה, מספר מסלולים נסגרו לפעילות מטוסים", מסרו גורמים רשמיים בשדה התעופה | הגורמים מסרו כי כל הנוסעים הועברו בבטחה מהמטוס לבניין הטרמינל לאחר התקרית | צפו בתיעוד (תעופה)
אחות ישראלית וותיקה בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים הצילה חיים של נוסע בטיסה מאתיופיה לישראל | לדבריה, הנוסע עבר כנראה חנק חלקי. היא ביקשה שישכיבו אותו ופעלה בתנאי שדה, עד שהנוסע פקח את עיניו (תעופה)
איום בפצצה שנשלח לדואר האלקטרוני של שדה התעופה בהודו הקפיץ את כלל כוחות החירום | ההודעה המאיימת, שנשלחה בשם ארגון "נמרי השחרור של טאמיל אלאם", טענה כי עם נחיתת טיסה מבחריין להודו - הטרמינל יתפוצץ בידי כוחות מאומנים הנמצאים על סיפון המטוס | כך זה נגמר (תעופה)
טיסה שגרתית מפריז לאטלנטה חוותה רגעי דרמה לאחר שריח חריג החל להתפשט בתא הנוסעים זמן קצר לאחר ההמראה | הריח, על פי הדיווחים, "גרם לכאבים באפם ואוזניהם של הנוסעים" | הטיסה, שפעלה מפריז שארל דה גול לאטלנטה, נחתה מאוחר יותר בשלום כאשר שירותי החירום היו בכוננות כאמצעי זהירות בנמל התעופה הית'רו בלונדון (תעופה)
תקרית חריגה: טיסה של אייר פראנס מפריז נחתה בטעות בתוך בסיס צבאי הממוקם בסמוך לשדה תעופה בחוף השנהב, והקפיצה את כוחות הביטחון, מה שגרם לעיכובים ולהפרעות תפעוליות בשדה | בטיסה היו 283 נוסעים ו-12 אנשי צוות, לא היו נפגעים באירוע | רשויות התעופה של חוף השנהב פתחו בחקירה רשמית לבחינת התקשורת בין מגדל הפיקוח לצוות תא הטייס (תעופה)
שוב זה קורה - הפעם בנמל התעופה הבין לאומי בטאיוואן: גלגל המטוס התנתק בזמן הנחיתה | צמיג מטוס בואינג 737-8GJ של חברת T'way Air התנתק מכּן הנסע הימני במהלך הנחיתה, לא דווח על נפגעים | בעקבות האירוע נסגר המסלול הצפוני בנמל התעופה והפעילות התבצעה זמנית על מסלול אחד בלבד | בשל עומס תנועת מטוסים בשעת שיא, מספר מטוסים נדרשו להמתין באוויר עד לאישור נחיתה (תעופה)