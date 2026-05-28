תחזית קודרת במיוחד עבור הנוסע הישראלי נמסרה הבוקר (חמישי) על ידי מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי. לדבריו, בין שניים לשלושה מיליון ישראלים צפויים לגלות במהלך חודשי הקיץ הקרובים כי טיסתם בוטלה, וזאת בעקבות מגבלות קשות הנובעות מהפעילות הצבאית האמריקנית בנמל התעופה בן גוריון.

ביטולים ועיכובים משמעותיים בדרך המנכ"ל הודיע כי כבר בימים הקרובים תפורסם הודעה על ביטולם של קווי טיסה, וחברות התעופה לא יוכלו לשוב לקצב הפעילות המבוקש על ידן. "מעבר לביטולים, הצרכנים צריכים להיערך גם לעיכובים משמעותיים בהמראות מחו"ל לישראל", הוסיף. כזכור, מנהל רשות שדות התעופה התריע לאחרונה כי נתב"ג הפך בפועל לשדה תעופה צבאי, דבר הפוגע קשות בחברות התעופה הישראליות ומעמיד אותן בסכנת הישרדות ממשית. במסמך שהופץ נכתב כי "נתב"ג הוא נמל התעופה האזרחי הראשי והיחידי של מדינת ישראל, והפיכתו לבסיס צבאי פוגעת לא רק בחברות התעופה אלא בכלל אזרחי המדינה".

הפסדים של מאות מיליוני שקלים

לצד הפגיעה הקשה בנוסעים, חשף קדמי תמונת מצב כלכלית מדאיגה ביותר עבור רשות שדות התעופה. בחודשיים האחרונים בלבד רשמה הרשות הפסדים של למעלה מ-700 מיליון שקלים.

"אם המצב הנוכחי יימשך, הרשות צפויה להפסיד מיליארדים", הזהיר המנכ"ל. הוא הדגיש כי הרשות אינה מתוקצבת על ידי המדינה, אלא נשענת באופן בלעדי על הכנסותיה העצמאיות – שצונחות כעת בצורה חדה.

המשבר משתקף בנתוני תנועת הנוסעים: היעד המקורי לשנה זו עמד על 22 מיליון נוסעים, התחזית המעודכנת בעקבות המלחמה הייתה 18 מיליון נוסעים, אך להערכת קדמי השנה תסתיים בפחות מ-15 מיליון נוסעים בלבד.

מטוסי התדלוק האמריקניים נשארים בשטח

הרקע למשבר נחשף מוקדם יותר השבוע באמצעות תמונות לוויין, שהציגו את היקף פריסת הכוחות האמריקניים בישראל. בצילומים ניתן לראות עשרות מטוסי תדלוק שהוצבו בשלושה מתחמים שונים בתוך נמל התעופה בן גוריון.

על אף השמועות והדיווחים לפיהם הסכם עתידי בין ישראל לאיראן יוביל לפינוי מיידי של הכוחות, בשלב זה עשרות מטוסי התדלוק אינם אמורים לעזוב את הארץ. למעשה, מאז שנכנסה לתוקפה הפסקת האש באיראן בחודש שעבר, לא חל כל שינוי בהיערכות ובפריסה האמריקנית בנתב"ג.

ברשות שדות התעופה מציינים כי הם נמצאים בשיח שוטף ורציף מול הגורמים הרלוונטיים, אך נכון לעכשיו אין כל מידע לגבי המועד שבו צבא ארצות הברית צפוי לסיים את פעילותו בשדה. עדכונים נוספים בהמשך.