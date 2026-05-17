בשורה לטסים: משרד התחבורה נמצא במגעים עם חברת "פלאיי דובאי" האמירתית להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה - כך דווח הערב (ראשון).

לפי הדיווח ב-i24NEWS, תכנית זו של משרד התחבורה הובאה בפני חברת התעופה בביקור שערכה בשבוע האחרון משלחת מקצועית של משרד התחבורה באמירויות, בהובלת המנכ"ל משה בן זקן.

כעת, נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה. תכנית זו של משרד התחבורה הובאה כאמור בפני החברה האמירתית, שבוחנת את הנושא.

המטרה במהלך היא לחזק את נמל התעופה רמון - שהוקם ב-2019 בהשקעה של 1.8 מיליארד שקל, על בסיס תחזיות לכ-2 מיליון נוסעים שיעברו בו בשנה - ואף יותר מכך. בפועל, פחות משליש מכך פוקדים את השדה, שנותר ריק ברוב שעות היום.

לצד זאת, מקווים במשרד התחבורה שאם המהלך ייצלח הוא אף ישפר את התחרותיות בענף התעופה. לטובת זאת, מציעים במשרד התחבורה לאשר לפליי דובאי, אם תיעתר להצעה הזו, להפעיל טיסות ישירות ליעדים באירופה.