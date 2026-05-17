התרסקות המטוסים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
הטייסים חולצו בשלום
תיעוד מטורף: שני מטוסי קרב התנגשו במהלך מופע ראווה באיידהו | צפו
שני מטוסי קרב אמריקניים התנגשו בבסיס חיל האוויר מאונטיין הום במדינת איידהו | בתיעוד מהמקום נראים הטייסים נפלטים מהמטוסים וצונחים לקרקע, כשברקע פטריית עשן | צפו בתיעוד (בעולם)
איציק אברהם
