הסנאטור הרפובליקני המכהן ביל קאסידי הפסיד בבחירות המקדימות במדינת לואיזיאנה ולא יוכל להתמודד על כהונה נוספת בסנאט של ארצות הברית.

ההפסד הצורב הגיע בעקבות קמפיין שניהל על גבו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לאחר שהסנאטור תמך בהדחתו של טראמפ בכהונתו הקודמת, ודרש לפרסם את תיקי אפשטיין.

קאסידי הגיע למקום השלישי בהצבעה שנערכה ביום שבת, ובכך הפך לסנאטור המכהן הראשון שמפסיד בפריימריז של מפלגתו מאז שנת 2012.

​עם ספירת 98% מקולות המצביעים, המועמדת ג'וליה לטלו, שזכתה לגיבוי מוקדם מצד דונלד טראמפ, מובילה עם 45.2% מהקולות. גזבר המדינה ג'ון פלמינג הגיע למקום השני עם 28.3% מהקולות, והשניים יתמודדו זה מול זו בסיבוב שני ומכריע שייערך ב-27 ביוני.

​המנצח בסיבוב השני צפוי לזכות במושב בסנאט בבחירות הכלליות בנובמבר, בהן יתמודד מול המועמד הדמוקרטי ג'יימי דייוויס, מאחר שלואיזיאנה נחשבת למדינה בעלת רוב רפובליקני מוצק.

קאסידי, רופא בן 68 שסייע בהקמת מרפאה למעוטי יכולת, מכהן כיו"ר ועדת הבריאות והעבודה של הסנאט ונבחר בשנת 2020 ברוב של כמעט 60%.

​בעקבות הניצחון מסרה לטלו כי "תודה לך, לואיזיאנה! לואיזיאנה הבהירה הלילה: אנחנו מוכנים למנהיגות שמרנית חזקה שתעמוד לצד הנשיא טראמפ ולא תרתע לעולם. בגלל התמיכה שלכם, התפילות שלכם והאמונה שלכם בקמפיין הזה, אנחנו נמצאים צעד אחד קרוב יותר לשליחת המנהיגות הזו לסנאט של ארצות הברית".

​מנגד, טראמפ שיבח את לטלו ברשתות החברתיות והתייחס בלעג להפסדו של הסנאטור המכהן כאשר כתב כי "חוסר הנאמנות שלו לאיש שהביא לבחירתו היא כעת חלק מאגדה, וזה נחמד לראות שהקריירה הפוליטית שלו הסתיימה!".

קאסידי עצמו הודה לתומכיו בנאום ההפסד ואמר כי "כשאתה משתתף בדמוקרטיה, לפעמים זה לא מסתדר כפי שרצית. אבל אתה לא מחמיץ פנים. אתה לא מתבכיין. אתה מודה לבוחרים על הזכות לייצג את המדינה או את המדינה כל זמן שהייתה לך הזכות הזו".

​ההפסד של קאסידי מגיע כאמור על רקע מתיחות ארוכה עם טראמפ, שהחלה כאשר קאסידי הצביע בעד הרשעתו של הנשיא במשפט ההדחה השני בשנת 2021 בעקבות האירועים בגבעת הקפיטול.

בהמשך קרא לקראת הבחירות לנשיאות לפרישתו של טראמפ מהמרוץ בשל כתבי האישום נגדו, ולאחרונה אף האשים אותו טראמפ בחסימת מינוי הרופאה המנתחת הראשית של ארצות הברית בוועדה שבראשה הוא עומד.

​לטלו, בת 45, נכנסה לפוליטיקה לאחר שבעלה נבחר לבית הנבחרים בשנת 2020 ומת מנגיף הקורונה טרם השבעתו, אז התמודדה בבחירות מיוחדות וניצחה בתמיכת טראמפ. במהלך מערכת הבחירות הנוכחית הדגישה את תמיכת הנשיא בה, בעוד קאסידי ניסה לתקוף אותה על רקע תמיכתה בעבר בתוכניות גיוון ושוויון באוניברסיטה שבה עבדה.

​הדחתו של קאסידי מהווה הישג נוסף למסע הפוליטי של טראמפ נגד גורמים במפלגתו שהתנגדו למהלכיו, לאחר שחמישה מחוקקים ברפובליקנים באינדיאנה הפסידו החודש בפריימריז לאחר שהתנגדו לתוכניתו לחלוקת מחוזות בחירה.

בשבוע הבא צפוי המאבק לעבור למדינת קנטקי, שם תומך טראמפ במועמד אד גלריין מול חבר בית הנבחרים המכהן תומאס מאסי, שהתבטא בעבר נגד הנשיא.