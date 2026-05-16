חששות כבדים מפני ריגול סייבר ואיסוף מודיעין מצד בייג'ינג הובילו לאמצעי אבטחה חסרי תקדים במהלך ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. חברי המשלחת האמריקנית הונחו להשאיר את כל מכשיריהם האלקטרוניים האישיים בוושינגטון, והסתמכו במהלך כל הביקור על טלפונים ניידים זמניים ונקיים בלבד.

ההנחיות המחמירות הגיעו לשיאן בשדה התעופה בבייג'ינג, כאשר חברי המשלחת ועיתונאי הבית הלבן נדרשו להשליך את כל הציוד שקיבלו מהמארחים הסינים לפני העלייה למטוס הנשיאותי. לפח אשפה שהוצב ליד מדרגות המטוס נזרקו מתנות, מזכרות, סיכות דש ותגי זיהוי רשמיים שחולקו במהלך השהות במדינה.

כתבת הבית הלבן של העיתון ניו יורק פוסט, אמילי גודין, תיעדה את המתרחש וכתבה כי "שום דבר מסין לא מורשה לעלות על המטוס". בדיווחים נוספים מהמקום צוין כי "לפני העלייה למטוס הנשיאותי לעזיבת בייג'ינג, כל המשלחת האמריקנית נפטרה מכל חפץ שסופק לה על ידי המארחים הסינים. מתנות, תגים, סיכות ופריטי זיכרון הושלכו כולם לפח אשפה באתר.

ההנחיה היתה מוחלטת; שום חפץ שמקורו בסין לא הורשה לעלות על כלי הטיס. אמצעי הזהירות הרחיבו מעבר לעזיבה עצמה. חברי המשלחת השאירו את כל המכשירים האלקטרוניים האישיים שלהם בבית לפני הנסיעה לסין ופעלו אך ורק באמצעות טלפונים זמניים נקיים לאורך כל משך הטיול".

צעדים אלו משקפים את החשדנות העמוקה בין המדינות, אשר העיבה על האווירה החגיגית שהוצגה כלפי חוץ בפגישותיו של טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינפינג. המשלחת האמריקנית כבר שבה לוושינגטון, והבית הלבן סירב למסור תגובה רשמית על השמדת הציוד.

מאחורי הקלעים נרשמו עימותים נוספים בין הצוותים סביב סידורי האבטחה וגישת העיתונאים לאירועים הרשמיים. במהלך ביקור במקדש השמיים, גורמים סינים מנעו את כניסתו של סוכן השירות החשאי האמריקני שליווה את הכתבים, בשל העובדה שנשא נשק כחלק מהנהלים הרגילים. התקרית הובילה לוויכוח חריף ולעיכוב של שעה וחצי בתוכנית.