טייס מסוק שטס בשמי הוואי זכה לאחרונה למראה נדיר במיוחד, מאלו שמתרחשים רק לעיתים רחוקות בלב ים. בעודו משקיף על האוקיינוס הכחול, הוא זיהה צללית ענקית שנראתה במבט ראשון כלווייתן עצום השוחה סמוך לפני השטח.

הטייס מיהר להפעיל את המצלמה כדי לתעד את מה שחשב שהוא אחד מיונקי הענק של הים, אך ככל שהתקרב והתמקד, התבררה התמונה האמיתית והמרעישה. לא היה מדובר בבעל חיים, אלא במכונת מלחמה אדירה - צוללת של הצי האמריקני ששטה לה בנחת ממש מתחת למסוקו.

מדובר באחד התיעודים הנדירים ביותר של צוללת כשהיא נצפית במקרה בלב אוקיינוס ולא במסגרת פעילות נמל מוצהרת. המזל הגדול של הטייס היה שהמצלמה כבר הייתה פתוחה ופעלה באותם רגעים קריטיים, מה שאיפשר לתעד את הרגע.