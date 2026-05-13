הצל המצמרר תחת פני המים: הטייס לא האמין למה שעדשת המצלמה קלטה

במהלך טיסה שגרתית מעל חופי הוואי המרהיבים, הבחין טייס מסוק במשהו חריג ורחב ממדים שנע מתחת לגלים | המחשבה הראשונה הייתה שמדובר במפגש טבע מרגש, אך המציאות שהתגלתה הייתה שונה לחלוטין ומפתיעה הרבה יותר (חדשות בעולם)

הטייס מזהה את הצללית (צילום: מסך)

טייס מסוק שטס בשמי הוואי זכה לאחרונה למראה נדיר במיוחד, מאלו שמתרחשים רק לעיתים רחוקות בלב ים. בעודו משקיף על האוקיינוס הכחול, הוא זיהה צללית ענקית שנראתה במבט ראשון כלווייתן עצום השוחה סמוך לפני השטח.

הטייס מזהה את הצללית (צילום: רשתות חברתיות)

הטייס מיהר להפעיל את המצלמה כדי לתעד את מה שחשב שהוא אחד מיונקי הענק של הים, אך ככל שהתקרב והתמקד, התבררה התמונה האמיתית והמרעישה. לא היה מדובר בבעל חיים, אלא במכונת מלחמה אדירה - צוללת של הצי האמריקני ששטה לה בנחת ממש מתחת למסוקו.

מדובר באחד התיעודים הנדירים ביותר של צוללת כשהיא נצפית במקרה בלב אוקיינוס ולא במסגרת פעילות נמל מוצהרת. המזל הגדול של הטייס היה שהמצלמה כבר הייתה פתוחה ופעלה באותם רגעים קריטיים, מה שאיפשר לתעד את הרגע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

