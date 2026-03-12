לראשונה מזה עשרות שנים, ארה"ב עשתה במלחמה זו שימוש דרמטי בטיל טורפדו, אמצעי בו לא נעשה כמעט שימוש מאז מלחמת העולם השנייה | הטכנולוגיה הקטלנית המבוססת על פיזיקה פשוטה היא אימת כל הימאים - וגם זו שחיסלה 89 מחבלים של משמרות המהפכה | כל מה שרציתם לדעת על טיל טורפדו (מגזין בבלי)
לאחר הצהרתו של מזכיר המלחמה פיט הגסת' על הטבעת ספינת מלחמה איראנית מול חופי סרי לנקה | לפי הרשויות המקומיות, 80 מלחים של הצי האיראני נהרגו במתקפה האמריקנית | הספינה שבה מטקס בינלאומי כאשר הותקפה על ידי צוללת אמריקנית (בעולם)
שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' במסר עוצמה חסר תקדים: המבצע המשותף לארה"ב וישראל חזק פי שבעה ממבצעי ישראל הקודמים • "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית - לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה" | התייחסות דרמטית למבצע באיראן (מלחמה עם איראן)
מבצע השתלטות נועז בלב האוקיינוס האטלנטי על הספינה שחמקה מהמצור האמריקני • במוסקבה העניקו חסות לספינה ה"סוררת" ושלחו כוחות לאבטח את נתיב הבריחה • "מבוכה בוושינגטון": המרדף שנמשך שבועות הגיע לנקודת רתיחה בין המעצמות (בעולם)
מכתב האישום עולה כי החשוד תיעד במשך תקופה ממושכת נמלים, ספינות מלחמה, מתקנים רגישים ובתי הזיקוק בחיפה; הוא אף שוחרר לאחר עיכוב – והמשיך לפעול בשליחות מפעיליו האיראנים | באופן חריג, גם המלמ"ב מעורב בחקירת פרשיית הריגול | בשב"כ מזהירים: באיראן ממשיכים במאמצים לגייס ולהפעיל ישראלים וזרים המתגוררים בישראל, לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל (אקטואליה)
שירותי הביטחון של אוקראינה (SBU) חיסלו צוללת רוסית נושאת טילי קליבר בנמל נובורוסייסק, באמצעות כטמ"ם תת-ימי "Sub Sea Baby" | זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שכלי תת-ימי לא-מאויש משמיד צוללת מאוישת | מדובר במכה קשה לצי הים השחור הרוסי | צפו בתיעוד (בעולם)
גורמים בנאט"ו מדווחים כי רוסיה צמצמה משמעותית את נוכחותה בים התיכון, לאחר שאיבדה את הגישה לנמל טרטוס שבסוריה | הצי הרוסי מחזיק כיום רק "קומץ" ספינות וצוללות באזור, לעומת יותר מ-10 ספינות ו-2 צוללות בעבר (צבא, בעולם)
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים ביקור היום בחיל הים יחד עם מפקד חיל הים, אלוף דוד סער סלמה, מפקד בסיס ההדרכה של חיל הים, אלוף-משנה ס' ומפקדים בקורס פיקוד ימי מתקדם | בדבריו התייחס זמיר גם להרחבת המערכה בעזה ותקיפת החות'ים בתימן (צבא וביטחון)
במקביל לאבדות כבדות שספגה במלחמה באוקראינה, רוסיה מדגישה את התחזקות כוחה הימי והגרעיני - פוטין חנך את "קניאז' פוז'רסקי", צוללת הדור החדש, והצהיר על המשך הבנייה המואצת של צוללות גרעיניות מתקדמות (בעולם)
באחד הימים המסוכנים ביותר בתולדות האנושות, כשהעולם עמד על סף מלחמת חורמה גרעינית, איש אחד בצוללת סובייטית מנותקת קשר סירב פקודה | בתוך המהומה והחושך שמתחת למים, וסילי ארכיפוב מנע בגופו את האסון הגדול מכולם, אסון שאולי השפיל את אמא רוסיה, אבל הציל את העולם ממלחמה אובדנית | אצבע בסכר (מגזין כיכר)
משמר החופים האמריקני פרסם את הקלטת הפיצוץ של צוללת ה'טיטאן' שהתפוצצה באוקיינוס בשנת 2023 | כזכור, בפיצוץ הטראגי של הצוללת הזעירה נהרגו כל הנוסעים, הטרגדיה התבררה ימים לאחר מכן כשנמצאו שברי הכלי (חדשות, בעולם)