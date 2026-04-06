טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
תגלית במכון וודס הול שבקייפ קוד: הארכיון חשף תיעוד נדיר של שירת לוויתן גיבן (הקרוי גם גדול-סנפיר), שהוקלטה בים הפתוח עשרות שנים לפני שנודעו שירי הלוויתנים לציבור | החוקרים: "חלון נדיר לצליליו של עולם ימי שכמעט נעלם" (בעולם)
מחקר חדש מגלה שלווייתני נרבל ("חדקרן ים") פוגעים באופן חוזר ונשנה במכשירי הקלטה שהוצבו במעמקי פיורד גרינלנדי, לעיתים עשרות פעמים ביום | החוקרים תיעדו מאות מקרים של מגע, חיכוך וצלילים המזוהים אצל הלוויתן עם ציד, ומעלים את השאלה האם מדובר בסקרנות, בלבול או אולי במשחק (בעולם)
מחקר חדש שפורסם השבוע חושף: הלווייתנים המזיפתיים לא רק משמיעים נקישות, אלא גם מחקים דפוסי תנועה ושילובי תנועות המזוהים עם דיבור אנושי | הממצאים המהפכניים מציבים את פענוח "שפת הלווייתנים" צעד משמעותי קדימה, ועשויים לשנות את הבנתנו את הקשרים והאינטליגנציה בעולם החי הימי (בעולם)