סרטון ויראלי שפורסם ברשת עורר סערה בקהילה המדעית ובפורום TONMO, כשהוא מציג צילומים פראיים של לווייתן האוחז בפיו דיונון גדול במיוחד. בניגוד לספקות הראשוניים לגבי אמינות הצילומים, מומחים בעולם אישרו באופן רשמי כי היצור הוא אכן Architeuthis – הידוע כדיונון ענק.

מדובר במחזה נדיר ביותר, שכן מפגשים אלו מתרחשים במעמקים אליהם אור השמש אינו מגיע. המדע הכיר אותם עד כה בעיקר דרך צלקות על גופם של לווייתנים או שאריות מזון בקיבתם.

המפגש הזה הוא חלק מ"מלחמה" אורכת שנים. הלווייתנים מצוידים באיכון הד (סונאר ביולוגי) משוכלל המאפשר להם לאתר טרף בחשיכה מוחלטת ממרחק מאות מטרים. מנגד, לדיונונים יש עיני ענק מהגדולות בטבע כדי לזהות נצנוצי אור קלושים שיוצרים הלווייתנים כשהם שוחים דרך פלנקטון, וזאת כדי להספיק לברוח בזמן.

כמה גדול?

הראשתן גדול-הראש הוא הגדול שבלווייתני השיניים; זכר בוגר מגיע לאורך של 16–18 מטרים ומשקלו עומד על כ-50 טונות, כאשר ראשו העצום מהווה כשליש מאורך גופו. מוחו של הראשתן הוא הגדול ביותר בעולם החי, ולבו לבדו שוקל כ-125 קילוגרמים.

לעומתו, הדיונון הענק - מרשים באורכו אך קל משקל בהרבה לעומת טורפו. גופו המרכזי (הגלימה) מגיע לאורך של כ-2 מטרים בלבד, אך יחד עם זרועותיו הארוכות וזרועות הציד שלו, הוא עשוי להגיע לאורך כולל של 12–13 מטרים. למרות אורכו המאיים, משקלו המקסימלי מוערך ב-275 ק"ג בלבד.