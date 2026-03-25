חקירה חדשה של סוכנות רויטרס חושפת רשת ימית נרחבת של ספינות מחקר סיניות, הפועלות זה מספר שנים למיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוסים באזורים אסטרטגיים ברחבי העולם | מומחי ביטחון מערביים מזהירים כי הנתונים שנאספים עשויים לשמש את בייג׳ינג להכנת "שדה הקרב התת-ימי" ולחיזוק יתרונה במלחמת צוללות מול ארצות הברית ובעלות בריתה (בעולם)
תגלית במכון וודס הול שבקייפ קוד: הארכיון חשף תיעוד נדיר של שירת לוויתן גיבן (הקרוי גם גדול-סנפיר), שהוקלטה בים הפתוח עשרות שנים לפני שנודעו שירי הלוויתנים לציבור | החוקרים: "חלון נדיר לצליליו של עולם ימי שכמעט נעלם" (בעולם)
לוקהיד מרטין חושפת את ה-Lamprey: כלי השיט האוטונומי שמשנה את מאזן הכוחות מול איומי איראן בעזרת יכולת ייחודית להיצמד לספינות ולתפוס "טרמפ" חשאי | הטורף השקט מהמצולות משגר כטב"מים וטורפדות כדי להבטיח עליונות ימית וגישה בטוחה בזירות הלחימה המורכבות ביותר (חדשות צבא)
זהו אחד היצורים המסתוריים ביותר על פני כדור הארץ: מדוזת ענק בעלת "זרועות מוות" באורך 10 מטרים, שנצפתה פעמים בודדות בהיסטוריה, נלכדה בעדשת המצלמה בתיעוד נדיר ומרהיב | המדענים נותרו המומים: "התרגשות מהולה בחוסר אמון" (חדשות בעולם)
מחקר חדש חושף כי שכבה דקה ובלתי נראית לעין, הנמצאת ממש מעל קרקעית הים, מושפעת במידה עצומה מהרי הים ומהגלים הפנימיים הנוצרים על ידי גאות ושפל - ומניעה את מערכת המחזור העולמי של האוקיינוסים | הממצאים עשויים לשנות את הדרך שבה מדענים מבינים את השפעת הים העמוק על האקלים ועל פעילות כרייה עתידית במעמקים (בעולם)
במסע מחקר נועז בעומקים שמעטים בני האדם שירדו אליהם, חשפו חוקרי האקדמיה למדעים של קליפורניה לפחות 20 מינים ימיים חדשים - ותיעדו במקביל עדויות מדאיגות על התחממות ועל זיהום פלסטיק באחת המערכות האקולוגיות הפחות מוכרות בכדור הארץ (עולם החי, מעניין)
צלופח הסרט הכחול הוא דג הידוע ביופיו המרהיב והייחודי | סנפיר הגב הארוך והרציף שמתחיל מיד אחרי הראש ונמשך עד הזנב, מעניק לו מראה אלגנטי ותזזיתי במיוחד | הוא מתאפיין בצבעים מרהיבים המשתנים במהלך חייו (מעניין)
צבי הים מוכרים ביכולת המדהימה שלהם לנדוד אלפי קילומטרים בחיפוש אחר אזורי רבייה ומזון - והם עושים זאת ללא ציוני דרך גלויים | מחקר חדש חושף כי לצבים הצעירים ישנו "מכשיר ניווט" פנימי שמנצל את השדה המגנטי של כדור הארץ, ומסייע להם להתמצא במסע הארוך והמסוכן באוקיינוס (טבע)
בפעם הראשונה בהיסטוריה, איסלנד הכריזה רשמית על קריסת זרם האוקיינוס האטלנטי (AMOC) כאיום ביטחוני לאומי ואיום קיומי, צעד המעיד על עומק הדאגה ביחס לשינויים האקלימיים הקיצוניים | הממשלה בוחנת צעדי חירום ומכינה תוכנית פעולה בין-משרדית להתמודדות עם השפעות אפשריות (בעולם)
בעידן של בינה מלאכותית וכלי שיט אוטונומיים, מסתמנת שקיפות חסרת תקדים במעמקי האוקיינוס. טכנולוגיות מתקדמות מסוגלות לזהות צוללות לפי טביעתן המגנטית, תנועתן או אפילו האדוות שהן יוצרות על פני המים – ומאיימות לשים קץ לעידן החשאיות שהגדיר את המלחמות התת-ימיות במשך יותר ממאה שנה (טכנולוגיה)
חוקרי המכון לחקר מפרץ מונטריי (MBARI) חשפו שלושה מיני דג חילזון (snailfish) שאיש טרם תיעד, בעומק של אלפי מטרים מתחת לפני הים | התגלית מספקת הצצה לעושר ולמסתוריות של עולם החי במעמקי הים - כשהחוקרים מדגישים בזה את חשיבות חקר הים (בעולם)
מחקר חדש חושף כי Prochlorococcus - היצורים הזעירים ביותר והנפוצים ביותר מתחום הפיטופלנקטון - עלולים להיעלם עד מחצית מאוכלוסייתם באזורים טרופיים תוך 75 שנה, בשל חוסר עמידות לטמפרטורות גבוהות; המשבר צפוי לטלטל את שרשרת המזון הימית ולהשפיע על ייצור החמצן ברחבי העולם (בעולם)
הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)