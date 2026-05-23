היסטוריה בעולם התעופה: אייר פראנס ואיירבוס הורשעו בהריגה

בפסק דין היסטורי חסר תקדים, הרשיע בית המשפט לערעורים בפריז את חברת התעופה הלאומית אייר פראנס ואת יצרנית המטוסים האירופית איירבוס בהריגה ברשלנות תאגידית של 228 בני אדם. ההרשעה מתייחסת להתרסקותה הטרגית של טיסה AF447 שיצאה ב-2009 מריו דה ז'ניירו לכיוון פריז, ונעלמה מעל האוקיינוס האטלנטי לאחר שנקלעה לסערה קשה.

האסון, שבו נספו כל הנוסעים ואנשי הצוות, נחשב עד היום לאסון התעופה הקטלני ביותר בתולדות צרפת. המשפט נמשך 17 שנים מורטות עצבים, ולווה בתהפוכות משפטיות רבות ומאבקים ציבוריים סוערים.

מזיכוי להרשעה: מהפך דרמטי

בשנת 2023 זיכה בית המשפט בערכאה הנמוכה את שתי החברות מאחריות פלילית לאסון – החלטה שעוררה זעם ציבורי עצום. משפחות ההרוגים לא ויתרו והגישו ערעור נחרץ. במהלך הדיונים הציגו התובעים ראיות לכשלים חמורים מצד איירבוס ואייר פראנס, ובהם הכשרה לקויה של הטייסים להתמודדות עם מצבי חירום, ואי מעקב רשלני אחר אירועים טכניים דומים שהתרחשו בעבר.

כעת קבע בית המשפט לערעורים כי שתי החברות אשמות, והרשיע אותן בסעיף החמור של 'הריגה ברשלנות תאגידית'. השופטים היו נחרצים במיוחד וכתבו בפסק הדין כי 'חברת התעופה ויצרנית המטוסים אחראיות בלעדית ובאופן מלא' למחדל שהוביל להתרסקות בלב ים.

קנס סמלי מול אובדן אדיר

לצד ההרשעה, קבעו השופטים כי על אייר פראנס ואיירבוס לשלם את הקנס המקסימלי הקבוע בחוק הצרפתי לעבירה זו – סכום של 225 אלף אירו כל אחת. משפחות הנספים הביעו סיפוק מעצם קביעת האשמה ואמרו כי 'ההישג המשפטי מהווה סוף סוף הכרה רשמית במצוקתנו ובצדק שלנו'.

עם זאת, המשפחות מחו בתוקף על גובה הקנס המגוחך, שלדבריהן הוא סמלי בלבד עבור תאגידי ענק שמגלגלים מיליארדים. בעקבות כך, חלק גדול מהמשפחות כבר הודיעו כי אין בכוונתן לעצור כאן, והן מתכוונות לערער שוב לבתי המשפט הגבוהים במטרה לפתוח בהליכים אזרחיים נוספים שיאלצו את החברות להגדיל באופן דרמטי את פיצויי העתק לקרובי הקורבנות.