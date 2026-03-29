מסע הבחורים הצרפתיים הלומדים בישראל שהחל בשבוע שעבר בשארם א-שייח, אז הבחורים נסעו בטיסת חילוץ ישירות לאלפים הצרפתיים להמשך הזמן, השבוע, הבחורים יצאו לבין הזמנים והתקיים אירוע סיום מיוחד בהשתתפות הגר"ד כהן והגר"ש גלאי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
בפריז החל סבב השיחות הנוכחי עם ישראל בנוגע להסדר ביטחוני | על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית הסבב נערך "בתיאום ובתיווך של ארצות הברית", כשבראש המשלחת הסורית עומד שר החוץ אסעד א-שיבאני, וראש המודיעין חוסיין סלאמה (מדיני)
בעוד עשרות אלפי אזרחי אירופה נוסעים לבריטניה וממנה לקראת חופשת סוף השנה, חברת 'יורוסטאר' הודיעה על ביטול כל הרכבות מבריטניה לאירופה ובחזרה | נוסעים תיארו המתנה של שעות בקרון - כאשר לבסוף הרכבת הוחזרה לאחור בלית ברירה | לפי הדיווחים, השיבוש התרחש בגלל קרון רכבת שנתקע במנהרה (תחבורה, בעולם)
עיריית פריז הודיעה כי השנה לא יוכלו הצרפתים לחגוג את שנתם החדשה בשאנז-אליזה המפורסם, בעקבות חששות ביטחוניים | התירוץ הרשמי: חשש מפני תנועה המונית ודריסה, כאשר ברקע אירועי טרור שהתרחשו במספר אירועי סוף שנה ברחבי העולם (חדשות, בעולם)
ברקע הסיקור של השוד ההיסטורי במוזיאון הלובר, שני צעירים משועממים מבלגיה החליטו לקחת את זה צעד קדימה | אחרי שהצליחו לפרוץ את מעגלי האבטחה המרובים - הם החליטו להנציח את שמם על אחת מקירות המוזיאון הפופולרי בעולם (חדשות, בעולם)
מפגינים פרו-פלסטינים התפרעו במהלך קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז אמש | אחת האבוקות שהוצתה גרמה לאחד המושבים בקהל לעלות באש | מכבי אש כיבו את השריפה והמופע המשיך להתקיים כשכוחות משטרה הוצבו במקום כדי לשמור על הסדר (בעולם)
התביעה בצרפת חשפה כי עבדולאי נ', בעל עבר פלילי עשיר, הוא אחד מארבעת החשודים בשוד התכשיטים הנועז במוזיאון הלובר | נ' הודה בחלקיות במעורבותו, והמשטרה בודקת אם פעל בשליחות "מוח עלום" שתכנן את המבצע (בעולם)
בתחילת השבוע, נעצרו שניים מארבעת הפורצים ששדדו את מוזיאון הלובר ועשו היסטוריה | החשיפה של החוקרים, המעקב - וההחלטה הדרמטית שהביאה למעצר שני השודדים | מי הם שני הפורצים ששינו את צרפת לעד? האם הם הודו? ושאלת השאלות: איפה התכשיטים?! | וגם: חברת המנופים הגרמנית שעשתה קמפיין שיווק על חשבון הצרפתים - והחלון המפורסם ביותר בעולם שהפך לאתר תיירותי (מגזין בבלי)
ציור נדיר של פבלו פיקאסו, נמכר בסוף השבוע האחרון עבור סכום שיא שנתי לציור בצרפת | היצירה, שנשמרה באוסף משפחתי פרטי למעלה משמונים שנה ולא הוצגה מעולם לציבור, עוררה קרב עולמי מרתק בין אספנים מאירופה, אסיה וארצות הברית | מדובר בהישג אמנותי והיסטורי, שהודגש על ידי השימור המושלם של הציור ועל רקע מערכת היחסים המסעירה שהייתה בין האמן למושא הדיוקן (בעולם)
חוקרי המשטרה והיחידות המיוחדות העמלות על פענוח תיק "שוד המאה" של הלובר, מצאו ראיות חד משמעיות לשיתוף פעולה של מי מעובדי הלובר | הקלטות, הודעות כתובות - ומצלמות אבטחה שלא תיעדו - כל הפרטים על ההתפתחות בחקירה (חדשות, בעולם)
פרטים חדשים נחשפו אמש על מעצרם של שני חברי חוליית השוד שביצעו את הפריצה במוזיאון הלובר בשבוע שעבר | לפי הדיווחים, מתוך 150 דגימות דנ"א שאותרו בזירה נמצאה לפחות התאמה אחת, שהובילה היישר לאחד החשודים (בעולם)
פרטים חדשים נחשפים ממעצרם של שני השודדים שעומדים ככל הנראה מאחורי 'שוד המאה' במוזיאון הלובר ביום ראשון שעבר | לפי הדיווחים, אחד משני השודדים נעצר רגע לפני שעלה על מטוס לאלג'יריה, בעוד השני נתפס בדירה | המשטרה חקרה את השניים בשעות הלילה ומנסה לאתר מעורבים נוספים (בעולם)
שוד המאה של מוזיאון הלובר בצרפת, ממשיך להיות שיחת היום בצרפת, ועל פי דיווחים לפני זמן קצר בתקשורת הצרפתית, נעצרו שני חשודים שהיו מעורבים בפריצה ובתכנון השוד | אחד החשודים ניסה לעלות על מטוס ונעצר ממש לפני ההמראה (חדשות בעולם)