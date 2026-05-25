"לא באנו להביא סיוע": פעיל המשט מספר מה הייתה המטרה האמיתית

בהודאה חריגה ומפתיעה, חשף אחד מפעילי המשט הטורקי שיצא לכיוון חופי עזה את המטרה האמיתית מאחורי המבצע. רוזה מרטינז, שכיהן כמארגן-שותף על סיפון הספינה עאדלה במסגרת "משט החופש", הודה בראיון כי הסיוע ההומניטרי שהובא על הספינות לא היה אלא תירוץ, ושהמטרה האמיתית היתה להתעמת עם כוחות צה"ל ולהחזיר את הנושא הפלסטיני לכותרות הבינלאומיות.

"יש הרבה נרטיב שגוי בתקשורת שזו מעין משימת סיוע הומניטרי, בעוד שאני חושב שזה מרדד את מה שאנחנו עושים", מסר מרטינז בשיחה שהתפרסמה. "כן, יש סיוע, אבל הסיוע שיש לנו לא מספיק לבעיות המבניות בעזה שלאחר הפסקת האש".

"אחריות היסטורית להתעמת עם כוחות הכיבוש"

הפעיל הבהיר כי מבחינתו, המשימה העיקרית היתה פוליטית ולא הומניטרית. "בשבילי, כמי שחושב שבנקודת הזמן הזו בהיסטוריה הוא מאוד מחויב לפעולה ישירה, אני מרגיש שלהתעמת ישירות עם כוחות הכיבוש הישראליים בים, כשאנחנו מנסים לשבור את המצור רצח-העם הזה של העשרים שנה, זה בשבילי כמו אחריות היסטורית", ציין.

"להחזיר את הזרקור לעזה כי היא ירדה מהכותרות"

מרטינז חשף כי המטרה המרכזית של המשט היתה תקשורתית: "אני חושב שמבחינתי זה, אתם יודעים, להתעמת עם כוחות הכיבוש הישראליים ישירות, להחזיר את הזרקור לעזה כי היא ירדה מהכותרות". הפעיל הודה שהוא וחבריו עברו "סיוט בהקיץ במשך ארבעה ימים" במהלך המעצר, אך הדגיש כי "זה רק שבריר, שבריר של שבריר ממה שהפלסטינים נאלצו לסבול במשך עשורים".

יצוין כי לצד המשט הימי מטורקיה, יצאה גם שיירה דרך לוב במטרה להגיע לרצועה דרך מצרים. השיירה ההומניטרית מצאה את עצמה תקועה באזור שבשליטת הגנרל חליפה חפת'ר, וכעת גובר החשש לחייהם של תריסר פעילים שהקשר עמם אבד לחלוטין.

הסיוע ההומניטרי לעזה גדל ב-70%

בניגוד לטענות הפעילים על "מצור", הנתונים מצביעים על תמונה שונה. על פי מועצת השלום של עזה, הסיוע ההומניטרי לרצועה גדל ביותר משבעים אחוז מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כשלוש מאות אלף טון סיוע נכנסו לרצועה מאז תחילת ההפוגה, זאת לעומת כמויות מצומצמות יותר שהועברו בתקופת הלחימה האינטנסיבית.

ההודאה של מרטינז חושפת את האופי האמיתי של המשט הטורקי, שמטרתו העיקרית לא היתה הומניטרית אלא פוליטית-תקשורתית, תוך ניצול ציני של מצוקת תושבי עזה לצורכי תעמולה נגד מדינת ישראל.