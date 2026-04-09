פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
היום לפני מאה וארבע שנים, יצאו שתי עגלות מתל אביב הקטנה לשטח ריק ומדברי בשרון. מאחוריהן הלכו ברגל תשעה יהודים שבאו מניו יורק בשאיפה להקים ישוב יהודי בארץ הקודש | ומה עומד במקום בו היתה ח'רבת עזון? (היסטוריה)
מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף (בטחוני)
התפתחות חמורה נרשמה בפרשת ההברחות לעזה כאשר כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת" | לפי הדיווח, לא ניתן כרגע להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה" (משפט)
המוסלמים ברחבי העולם החלו היום לציין את חודש הרמדאן, לאחר שראשי הדת במכה הודיעו כי ראו את חידוש הלבנה | גם בעזה התחילו היום את הצום, לצד תפילות בחורבות של מה שהיו פעם מסגדים | העיר שבחרה בטרור וברצח יהודים מתאבלת כעת על האובדן הגדול אחרי המלחמה (חדשות)
הוריו של סמל-ראשון עפרי יפה שנהרג ברצועת עזה, הדס ויפתח אמרו בהצהרה כי "אנחנו כועסים על המדינה, שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות אחרי שכל חטופינו חזרו הביתה" | עפרי נהרג מירי של כוחות צה"ל בגלל טעות בזיהוי, הוריו הדגישו כי "אין לנו שום כעס על הצבא" (בארץ)
חמאס נערך לפרסם בקרוב את זהות המנהיג הבא של ארגון הטרור, עם סיום הבחירות הפנימיות שנערכו לאחרונה, ההכרזה צפויה במהלך חודש הרמדאן | ההתמודדות בשלב הסופי היא בין חליל אל-חיה, לבין חאלד משעל, הנבחר מבין השניים יחליף את המועצה הזמנית שהוקמה בעקבות החיסול של סינוואר (העולם הערבי)
מערכת הביטחון בוחנת חשד לפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה | רק לפני כשבועיים הוגשו כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 אנשים בהברחת סחורה, ביניהם מעורב גם אחיו של ראש השב"כ, בצלאל זיני (ביטחון)
צה"ל ושב"כ תקפו ביממה האחרונה מחבלים בעיר עזה, בצפון הרצועה ובחאן יונס, בתגובה לכך שמחבלים חמושים יצאו אתמול מתשתית תת-קרקעית ליד כוחות הצבא | המחבלים שהותקפו פעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור וקידמו מתווי טרור | באחת מהתקיפות חוסל אחמד ביוכ, שחדר למחנה רעים בטבח שמחת תורה (צבא)