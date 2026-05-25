צה"ל חיסל מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס בעזה | תיעוד החיסול

מחמד אבו מלוח, מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, שייצר כלי נשק בזמן הפסקת האש - חוסל על ידי צה"ל • הנשק היווה איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

תיעוד מחיסול המחבל (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שני) כי אתמול חוסל מחמד אבו מלוח, מחבל מרכזי במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל היווה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור והמשיך לייצר כלי נשק גם בזמן הפסקת האש.

אבו מלוח פעל בניגוד להסכם הפסקת האש ושיקם את יכולות הייצור של הארגון. כלי הנשק שייצר היוו איום ישיר על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ועל אזרחי מדינת ישראל. החיסול בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל על הכוחות והאזרחים.

במקביל, צה"ל תקף והשמיד בימים האחרונים מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור ברחבי הרצועה. בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

