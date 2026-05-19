חיל הים השתלט על המשט לעזה: 430 פעילים הועברו לישראל

משרד החוץ עדכן הלילה (שלישי) כי המבצע להשתלטות על משט כלי השיט שיצא מטורקיה לכיוון חופי רצועת עזה הגיע לסיומו. על פי הנמסר, חיל הים השתלט על כלל הסירות שהשתתפו במשט, ו-430 הפעילים שהיו על סיפונן הועברו לכלי שיט ישראליים של חיל הים.

הפעילים עושים כעת את דרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם הקונסולריים. המשט, שכלל כ-58 כלי שיט עם מאות פעילים מ-45 מדינות, יצא מנמל מרמריס הטורקי במהלך השבוע שעבר במטרה מוצהרת לשבור את הסגר הימי המוטל על הרצועה.

הכחשה: לא נעשה שימוש באש חיה

משרד החוץ הכחיש בתוקף את הדיווחים שהופצו בתקשורת הזרה על שימוש באש חיה לעבר כלי השיט שהשתתפו במשט הטורקי לעזה. לדברי דובר המשרד, הופעלו אמצעים לא קטלניים לעבר הספינות עצמן – ולא לעבר הפעילים שהיו על סיפונן.

במשרד הדגישו כי אין נפגעים בקרב משתתפי המשט, וכי הפעולה בוצעה בהתאם לנהלים שנקבעו מראש. כוחות חיל הים עקבו מקרוב אחר נתיב ההפלגה מרגע יציאת הספינות מהנמל הטורקי, ונערכו לבלום את המשט במידת הצורך.