הצעה מקבילה לחוק ייסוד לימוד תורה; היוזמה המתריסה

בעוד המפלגות החרדיות פועלות בימים אלו לקידום חוק יסוד לימוד תורה שיעגן את מעמדם של בני הישיבות ויגן על עולם התורה מפני גזירות הגיוס, ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) הניח היום (שלישי) על שולחן מזכירות הכנסת הצעת חוק יסוד חילופית בעלת אופי קנטרני ומתריס.

ההצעה, המוגדרת כתמונת ראי להצעת החוק שמקדמות הסיעות החרדיות, מבקשת להכתיב מחדש את אופיו של לימוד התורה במדינת ישראל. על פי הנוסח המוצע, המדינה אמנם תצהיר כי היא רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה, אך תתנה זאת בכך שהלימוד "יתיישב עם החובה המוטלת על האדם לפרנס עצמו ואת משפחתו, ועם החובה לשאת בנטל ההגנה על המדינה".

ניסיון לעקוף את הוועדות ולהכשיר רפורמים

קריב, אינו מסתפק בהגשת החוק כהצעה פרטית רגילה. בכוונתו להחתים שורה ארוכה של חברי כנסת מהסיעות החילוניות בקואליציה ובאופוזיציה, ולדרוש מוועדת החוקה לדון בהצעה שלו במקביל לחוק שמקדמות הסיעות החרדיות, תוך שימוש בסמכות הוועדה ליזום חוקי יסוד.

מלבד הניסיון להתערב באורח חייהם של לומדי התורה, הצעת החוק כוללת סעיף המבקש להעניק יחס שוויוני והכרה תקציבית גם לקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות – מהלך שנתקל לאורך השנים בהתנגדות נחרצת של גדולי ישראל מכל החוגים. בצעד מעורר תמיהה, קריב אף שילב בדברי ההסבר של החוק ציטוטים מסולפים ומגמתיים מן המשנה ומהרמב"ם, בניסיון לעשות שימוש במקורות ההלכה נגד לומדי התורה עצמם.

מלשון הצעת החוק המקוממת: "מדינת ישראל... תעשה זאת באופן שמתיישב עם החובה המוטלת על האדם לפרנס עצמו ואת משפחתו במידה והוא יכול לעשות כן, ועם החובה לשאת בנטל ההגנה על המדינה ועל הציבור... ולימוד תורה שלא על מנת לקבל שכר".

"מתקפה פוליטית בעיצומה של מלחמה"

בהודעה לתקשורת שליוותה את הגשת החוק, בחר ח"כ קריב לתקוף ישירות את ראש הממשלה בנימין נתניהו על היענותו לדרישות הציבור החרדי, והגדיר את לימוד התורה כביכול כ"השתמטות ובטלה".

קריב מסר: "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה נתניהו נועד עם המפלגות החרדיות במטרה לקדם חוק יסוד שישווה את מעמדם של לומדי תורה לזה של חיילי צה"ל. אני מאמין שחברי הכנסת המייצגים את הציבור המשרת יחתמו על הצעת החוק שמבהירה שלימודי תורה חייבים ללכת יד ביד עם ערכים של עידוד עבודה ונשיאה משותפת בנטל".

הרקע: אולטימטום חרדי לקידום חוק יסוד לימוד תורה

הצעת החוק הקנטרנית של קריב מגיעה על רקע לחץ כבד שמפעילות הסיעות החרדיות על הקואליציה לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום חריף: אם החוק לא יעבור השבוע – אף חוק אחר לא יקודם. "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", הכריז דרעי בישיבת סיעת ש"ס.

בסביבת המפלגות החרדיות דיברו בבוז את היוזמה של קריב ואמרו כי מדובר ב"חוק קנטרני שנועד לייצר כותרות פוליטיות על גבו של הציבור החרדי, תוך בורות מוחלטת בערכו של לימוד התורה המגן ומציל על עם ישראל, בפרט בעת מלחמה".