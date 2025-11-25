דרמה חריגה בוועדה לביטחון לאומי: דיון על אלימות נגד עיתונאים הפך לזירת עימות פוליטי חזיתי בין הקואליציה לאופוזיציה. הפעיל מרדכי דוד, נגדו הוצא צו הרחקה, נכנס לאולם וקיבל מחיאות כפיים, ובעקבות דברים קשים שאמר אב שכול – חברי כנסת מהאופוזיציה נטשו במחאה. הדיון הסוער הסתיים ללא הסכמות, תוך האשמות הדדיות על "חציית קווים" ו"הפקרת" עיתונאים (פוליטי, בארץ)
אחרי שנחקר בתחילת השבוע, עוכב היום פעיל הימין מרדכי דוד לחקירה נוספת - לאחר שחסם את רכבו של חבר הכנסת מ"הדמוקרטים" | מבקריו הטיחו כנגדו עד עתה שיש הבדל בין חסימת "איש ציבור" ובין חסימת עיתונאים. כעת ממשיכים לבקרו על תקיפת חבר הכנסת (בארץ)
לאחר שחלפה שנה מאז פנה אל היועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה כנגד ח"כ גלעד קריב בחשד להדלפה ולא קיבל מענה - יושב ראש הכנסת עולה להתקפה כנגד בהרב-מיארה | לדבריו, "גלי בהרב מיארה מוכיחה כי אינה ראויה לתפקידה או למשרה ציבורית כלשהי, שוב ושוב היא פועלת מתוך שכרון כוח ובחד-צדדיות, ללא כל יושרה מקצועית או אישית ונגד האינטרס הציבורי" (פוליטי)