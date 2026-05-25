סערה ציבורית פרצה בעקבות קמפיין חריף שפתח ארגון "חותם" נגד שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג. הארגון פרסם שלט חוצות תוקפני בעקבות פסיקתו של השופט שחייבה את הרבנות הראשית לאפשר לנשים לגשת למבחני הרבנות - עתירה שהוגשה בין היתר על ידי התנועה הרפורמית.

בשלט החוצות המדובר מופיעים השופט סולברג וח"כ גלעד קריב, לשעבר מנכ"ל התנועה הרפורמית, כשביניהם יושב כלב עטוף בטלית וכיפה וחוגג "בר מצווה". מעל התמונה נכתב: "סולברג, תוריד את הידיים הרפורמיות שלך מהרבנות הראשית!". "אלפי אברכים נדחים בגלל הדרישה החדשה" אביעד גדות, מנכ"ל ארגון חותם, מסר כי בעקבות פסיקתו של סולברג, אלפי אברכים המבקשים לגשת למבחני הרבנות נדחים שוב ושוב בשל הדרישה החדשה לאפשר גם לנשים להיבחן. "השופט סולברג שהוצג כפאר של 'שמרנות ומסורת יהודית' - התגלה ככלי ריק אשר אימץ בכל רמ"ח אבריו את שיטת הכפייה הפרוגרסיבית של חבריו המנותקים לבית המשפט", תקף גדות. מנכ"ל חותם הוסיף והאשים את השופט במניעים זרים: "סולברג סבור כי בכדי להתמנות כנשיא בית המשפט העליון עליו לספק לחבריו הצדקה בדמות דריסה ברגל גסה של קודשי ישראל, ותוך ניסיון לעקור את הרבנות הראשית - מהשורש".

צהר יוצא להגנת השופט - וגורר זעם מקריב

הקמפיין החריף עורר עד מהרה תגובות סוערות ברשת. ארגון צהר בחר לצאת להגנתו של השופט סולברג, שכאמור הרים יד בתורת משה, וצייץ: "אנו מוחים על הלבנת הפנים ברבים כלפי השופט סולברג, שליח ציבור ישר דרך וירא שמים. אין כל איסור במבחני הלכה לנשים, ובכל מקרה אין שום הצדקה להצמיד כינויים ושמות לאדם שחולקים על עמדותיו או על פסיקותיו".

אולם הגינוי של צהר הצליח לעורר את זעמו של ח"כ גלעד קריב, שמופיע גם הוא בשלט המדובר. קריב הגיב לציוץ של צהר ומתח ביקורת חריפה על כך שהם גינו רק את הפגיעה בשופט, אך התעלמו מהפגיעה בו ובתנועה הרפורמית: "אני מבין שמבחינת רבני צהר הלבנת הפנים הרלוונטית היחידה בשלט הזה היא של כבוד השופט סולברג. הלבנת הפנים של אלפי קהילות רפורמיות בהפצת שקר מתועב ובהדהוד שלו, פחות מטריד אתכם".

חותם חוגג: "ככה להפקיר את חברכם קריב?"

בארגון חותם שמחו על העימות שהתגלע בין הצדדים ומיהרו ללבות את האש בעוקצנות. בתגובה לציוץ המקורי של צהר כתבו בחותם: "ככה להפקיר את חברכם גלעד קריב? פוגעני". זמן קצר לאחר מכן, שיתפו בחותם את התגובה הזועמת של קריב והוסיפו בציניות: "מצטרפים למחאה. מזעזע שבארגון צהר מפקירים את גלעד קריב, שותף מלא לדרך".

כזכור, הדרמה סביב מבחני הרבנות לאחר פסיקת בג"ץ, התפרצה שוב בעקבות שלוש נשים שהגיעו להיבחן בנושא אבלות במסגרת מבחני הרבנות הראשית, הוצאו מאולם הבחינה לאחר דקה בלבד. רק לאחר עתירה דחופה לבג"ץ, התערב השופט סולברג והורה לאפשר להן לגשת למבחן, תוך איום בביטול כלל הבחינות.

ח"כ קריב, שהיה מעורב באופן אישי בעתירה המקורית, תקף בעזות את הרבנות הראשית בעקבות האירוע והטיח: "היהדות לא רשומה על השם שלכם בטאבו, והציבור הישראלי לא יאפשר לכם לרמוס לא את שלטון החוק ולא את מעמדן של נשים בישראל".

הראשון לציון: "מה זו רמיסת הדת הזו?"

גם הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, שמתחילת כהונתו מוביל קו תקיף לשמירה על עצמאות הרבנות, לא חסך במילים קשות משופטי בג"ץ. "מדברים איתי על אקטיביזם שיפוטי", פתח הרב את דבריו בשיחה שנשא לאחר המבחנים, "אני לא מדבר פה על מושגים משפטיים, אני שואל שאלה אחת פשוטה: מי שמכם?!".

הרב המשיך ותקף את היומרה של שופטי בג"ץ להכריע בנושאים הלכתיים מובהקים: "מי שמכם להתערב בענייני הלכה? אתם נהניתם גם פוסקי הלכות? אתם גם רבנים ראשיים? אתם פוסקים? אתם מחליטים? מה הדבר הזה? מה זו רמיסת הדת הזו?!"

בדבריו, שנאמרו מנהמת ליבו מול קהל רב ואישי ציבור, הבהיר הראשון לציון כי הממסד הרבני לא יאפשר לערכאות המשפט להכתיב את אורח החיים היהודי או את פסיקות ההלכה במדינת ישראל.