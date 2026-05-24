שגרירות ספרד זומנה לשיחה במשרד החוץ בעקבות אלימות המשטרה

בהנחייתו של שר החוץ גדעון סער, זומנה היום (ראשון) הממונה על שגרירות ספרד בישראל לשיחה במשרד החוץ בירושלים. הזימון מגיע בעקבות האלימות הקשה שהפגינה המשטרה הספרדית כלפי פעילי המשט הטורקי שחזרו לספרד בסוף השבוע, לאחר שחיל הים הישראלי השתלט על כלי השיט שיצאו לכיוון חופי רצועת עזה.

במשרד החוץ ציינו כי המהלך נועד להעביר מסר ברור לממשלה הספרדית בנוגע להתנהלות כוחות הביטחון שלה. כידוע, ספרד נחשבת לאחת משלוש המדינות העוינות ביותר לישראל באירופה, לצד אירלנד וסלובניה, ומשרד החוץ הישראלי מנצל כל הזדמנות להדגיש את הכפל המידה במדיניותה.

קטטה אלימה בנמל התעופה

על פי הדיווחים בתקשורת הספרדית, קבלת הפנים של פעילי המשט בנמל התעופה של בילבאו ביום שבת האחרון הסתיימה בעימות פיזי קשה. כאשר שישה מהפעילים יצאו אל אולם הנוסעים בטרמינל, המתינו להם עשרות בני משפחה, תומכים וצוותי תקשורת שהריעו להם בהתלהבות.

כוחות המשטרה דרשו מהנוכחים לפנות את המעבר כדי לאפשר את יציאתם של יתר הנוסעים, אך המצב יצא מכלל שליטה כאשר אחד הפעילים פתח בריצה לעבר הצד השני של המחסום. השוטרים שזינקו לעברו הציתו קטטה המונית בהשתתפות הפעילים, קהל התומכים וכוחות הביטחון.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ניתן לראות את השוטרים שולפים אלות, מכים את המעורבים ומרתקים אותם לקרקע בכוח. בסיום העימות נעצרו ארבעה בני אדם, והמשטרה הספרדית פתחה בחקירה פנימית נגד השוטרים שהיו מעורבים באירוע.

משרד החוץ הישראלי מנצל את התקרית כדי להדגיש את הכפל המידה של ספרד, שמצד אחד מגנה את ישראל על "שימוש מופרז בכוח" ומצד שני כוחות הביטחון שלה מפעילים אלימות קשה כלפי אזרחים במרחב ציבורי.