גדעון סער - שר החוץ

גדעון סער הוא פוליטיקאי ישראלי ותיק המכהן כשר החוץ של מדינת ישראל. סער, חבר מפלגת הליכוד, מוביל את הפעילות הדיפלומטית של ישראל בתקופה מורכבת במיוחד, כשהוא עומד בחזית ההתמודדות עם הלחצים הבינלאומיים על ישראל ומנהל קשרים דיפלומטיים עם מדינות רבות ברחבי העולם. במהלך כהונתו, סער ביצע ביקורים מדיניים רבים במדינות שונות, פתח שגרירויות חדשות, וניהל משא ומתן מול מנהיגים זרים בנושאים מגוונים.

הפעילות הדיפלומטית של סער כוללת ביקורים תכופים במדינות אירופה, אמריקה הלטינית, אפריקה ואסיה. הוא נפגש עם שרי חוץ ונשיאים של מדינות רבות, כולל גרמניה, צרפת, הונגריה, קרואטיה, אוקראינה, ארגנטינה, סומלילנד ומדינות נוספות. במהלך ביקוריו, סער מקדם את האינטרסים הישראליים, מחזק קשרים דיפלומטיים קיימים, ופועל להרחבת הסכמי אברהם ויצירת קשרים חדשים עם מדינות שטרם הכירו בישראל או שהקשרים עמן היו מוגבלים.

אחד ההישגים המרכזיים של סער הוא פתיחת שגרירויות ישראליות חדשות במדינות שונות, כולל אסטוניה, זמביה ומולדובה. הוא גם פעל להעברת שגרירויות זרות לירושלים, כפי שקרה עם ארגנטינה והונדורס. סער הדגיש את חשיבות הקשרים עם מדינות אלו, הן מבחינה מדינית והן מבחינה כלכלית, ופעל לחיזוק שיתוף הפעולה בתחומים כמו טכנולוגיה, סייבר, חקלאות ואנרגיה.

בזירה הבינלאומית, סער מתמודד עם גל של ביקורת ולחצים על ישראל, במיוחד בעקבות המלחמה בעזה. הוא מוביל את המאבק נגד ניסיונות להטיל סנקציות על ישראל, נגד הכרה במדינה פלסטינית, ונגד צווי מעצר בינלאומיים. סער תקף בחריפות מדינות כמו צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה על עמדותיהן האנטי-ישראליות, וכינה חלק מהמהלכים שלהן כ"אנטישמיים". הוא גם הטיל סנקציות נגד דיפלומטים ושרים זרים שפעלו נגד ישראל, והקפיא קשרים עם גופים בינלאומיים מסוימים.

סער מקיים קשר הדוק עם ממשל טראמפ בארצות הברית ותומך בתוכניותיו למזרח התיכון. הוא הביע תמיכה במתווה טראמפ לסיום המלחמה בעזה ולעתיד האזור, ופעל לקדם את החזון האמריקאי לשלום ויציבות. במקביל, סער מתמודד עם אתגרים דיפלומטיים מורכבים, כולל הניסיון לקדם הסדרים ביטחוניים עם סוריה ולבנון, ההתמודדות עם האיום האיראני, והמאבק נגד ארגוני הטרור באזור.

בזירה הפנימית, סער מעורב גם בנושאים פוליטיים ומשפטיים. הוא היה שותף ליוזמה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, במסגרת מה שכונה "מתווה לוין-סער", שעורר ויכוח ציבורי נרחב. סער גם תמך בהדחת היועצת המשפטית לממשלה, למרות שהוא עצמו קידם את מינויה בעבר, וטען כי התנהלותה פוגעת בעבודת הממשלה. עמדותיו בנושאים אלו עוררו ביקורת מצד האופוזיציה, אך זכו לתמיכה בקרב חברי הקואליציה.

סער ידוע בסגנון הדיפלומטי הישיר והנחרץ שלו. הוא אינו נרתע מעימותים מילוליים עם דיפלומטים זרים ומנהיגים בינלאומיים, ומשתמש בפלטפורמות תקשורתיות כדי להעביר את המסרים הישראליים לעולם. סער מקיים מסיבות עיתונאים תכופות לתקשורת הזרה, נותן ראיונות לכלי תקשורת בינלאומיים מובילים, ומשתמש ברשתות החברתיות כדי להגיב במהירות להתפתחויות מדיניות. גישה זו הפכה אותו לדמות מרכזית בזירה הדיפלומטית הישראלית ולקול בולט בדיון הבינלאומי על ישראל והמזרח התיכון.