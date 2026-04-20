סער מאשר: איראן ניסתה פעמיים לפגוע באנשינו באיחוד האמירויות

שר החוץ גדעון סער חשף הבוקר (שני) פרטים מדאיגים על ניסיונות פיגוע איראניים נגד אנשי ישראל באיחוד האמירויות. על פי דבריו, משטר הטרור האיראני ביצע שני ניסיונות לפגוע באנשי ישראל במהלך מבצע 'שאגת הארי' - באמצעות כטב"מ נפץ ובאמצעות חוליה נוספת.

"משטר הטרור האיראני ניסה ומנסה לפגוע בישראל וגם בנציגיה ברחבי העולם", מסר השר סער בהתייחסות חריגה למהלכי הטרור האיראניים. "הוא מפיץ טרור וכאוס בכל רחבי העולם", הוסיף והבהיר כי מדובר בעליית מדרגה נוספת במערכה המתנהלת נגד ישראל.

30 פיגועים וניסיונות מאז תחילת המלחמה

שר החוץ חשף כי מאז השבעה באוקטובר 2023 בוצעו נגד השגרירויות והדיפלומטים הישראליים בעולם כ-30 פיגועים וניסיונות לפיגועים. "הנציגים שלנו שמייצגים את ישראל בעולם, חשופים לרוח הרעה של האנטישמיות שזוקפת את ראשה מחדש באופן מדאיג ומכוער", ציין סער.

על פי דבריו, מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' הדיפלומטים הישראליים מתמודדים עם גל עכור זה ביתר שאת. "במשך השנתיים וחצי האחרונות בוצעו נגד השגרירויות והדיפלומטים שלנו בעולם כ-30 פיגועים וניסיונות לפיגועים", הבהיר השר, תוך שהוא מדגיש כי "הדיפלומטים שלנו נמצאים בחזית יותר מתמיד".

"אין תופעה דומה בהיקף כזה"

שר החוץ הדגיש כי התופעה של פיגועים נגד דיפלומטים היא חסרת תקדים בהיקפה. "ראוי לציין שאין תופעה דומה בהיקף כזה גם ביחס לכל סכסוך אחר או מלחמה אחרת שמתנהלת בעולם", ציין סער, תוך שהוא מבהיר כי מדובר בתופעה ייחודית למערכה נגד ישראל.

יצוין כי באיחוד האמירויות, שם בוצעו שני ניסיונות הפיגוע האיראניים, מתנהלים יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל מאז הסכמי אברהם. המדינה אף הודיעה לאחרונה כי תצטרף לכוח ימי בינלאומי שיפעל לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולהבטיח מעבר חופשי של כלי שיט, על רקע התקיפות האיראניות על תנועת הספנות.