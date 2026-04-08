בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
אבו דאבי עדכנה את ארצות הברית ובעלות ברית נוספות כי תצטרף לכוח ימי בינלאומי שנועד להבטיח מחדש את חופש השיט במצר הורמוז, ואף מוכנה להעמיד את הצי שלה לטובת המהלך, על רקע החרפת הפגיעה בתנועת הספנות בעקבות התקיפות האיראניות (בעולם)
גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג | התרעה מיוחדת (חדשות)
דובר משרד החוץ האיראני מסר היום לרשת התקשורת אלג'זירה כי תחנת התפלת מים באי קישם הותקפה משטחי "אחת המדינות השכנות | כזכור, בישראל טענו אתמול כי איחוד האמירויות ביצעה לראשונה תקיפה בשטח איראן, כאשר היעד היה מתקן התפלת מים | באמירויות, מנגד, מיהרו להכחיש את הדיווחים והגדירו אותם "חדשות כזב" (בעולם)
במדינות המפרץ, כולל באמירויות, מתמודדים בימים האחרונים עם תקיפות איראניות על מטרות אזרחיות | בתיעוד שפרסמו היום האמירויות, נראים רגעי היירוט של כטב"מים איראנים, ככל הנראה מדגם 'שאהד', באמצעות ירי תת מקלע | צפו (ביטחון)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
גורם המקורב לשלטונות באבו דאבי מצביע על הזעם באמירויות בעקבות התדרוכים שיצאו מירושלים, ולפיהם אבו אבי תקפה בעצמה באיראן. יו"ר וועדת החוץ והביטחון וההגנה במועצה הפדרלית האמירותית הכחיש את הדיווח (שאגת הארי)
סוכלו 2 ניסיונות של איראן לפגוע בשליחים ישראלים באיחוד האמירויות - זה מה שעומד ברקע ההחלטה על מבצע החילוץ הצבאי שנעשה בחשאי | מדובר בשני פיגועים שכבר בוצעו במטרה בניסיון לחסל את צוות הדיפלומטים | הפיגועים כבר יצאו לפועל ונמנע אסון - פעמיים | בעקבות זאת גורמי הבטחון הנחו לפנות מיידית חלק מהצוות שאינו חיוני (בעולם)
גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)
לקראת הפגישה בין ארדואן לבין נשיא איחוד האמירויות הערביות באבו דאבי שומרים על שתיקה ומשדרים "עסקים כרגיל"| אבל בגלל "פדיחה" דיגיטלית של אנקרה התגלה הסיבה האמיתית שמאחורי ביטול הביקור המפתיע (העולם הערבי)
בשבועות האחרונים מתקיימים מגעים אינטנסיביים בין איחוד האמירויות, ישראל וארה"ב, במסגרתם באמירויות שואפים לקבל לידיהם את כל האחריות האזרחית לניהול עזה | ההידברות עם ארה"ב וישראל בעיצומה, טיוטות הוחלפו וההסכם נמצא בשלבים מתקדמים (מדיני)
יעקב אבינו, ירד למצרים בעקבות בצורת קשה שאיימה על קיום האנושות • אלפי שנים אחרי, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • במה המוח האנושי יכול לשלוט ומה נותר מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין בבלי)