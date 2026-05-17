תקיפת כטב"ם איראני גרמה היום (ראשון) לשריפה בתחנת כוח גרעינית באיחוד האמירויות, בעוד המבוי הסתום במלחמה נמשך.

הפגיעה בגנרטור החשמלי בראכה לא גרמה לנפגעים או לדליפה רדיולוגית.

לפי הדיווחים ממדינת המפרץ, ​כטב"ם ששוגר מוקדם יותר פגע בגנרטור חשמלי מחוץ להיקף הפנימי של תחנת הכוח הגרעינית בראכה באיחוד האמירויות הערביות וגרם לפריצת שריפה במקום.

משרד ההגנה של איחוד האמירויות מסר כי שני כטב"מים נוספים ששוגרו מהגבול המערבי יורטו בהצלחה. גורמים רשמיים באבו דאבי הודיעו כי הם חוקרים את מקור התקיפה וכי למדינה יש זכות מלאה להגיב על "מתקפות טרור" כאלה.

מכל הזרמים; הרבנים החסידיים והליטאים פיזזו יחדיו בשמחת הנישואין בבני ברק חיים רוזנבוים | 18:48

​לפי הודעת לשכת המדיה של אבו דאבי, באירוע לא היו נפגעים ולא נרשמה השפעה על רמות הבטיחות הרדיולוגיות בתחנה. מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נמסר כי גנרטורים לשעת חירום של דיזל מספקים כעת חשמל ל"יחידה 3" של התחנה. הסוכנות קראה ל"איפוק צבאי מרבי" בסמוך למתקנים גרעיניים והדגישה כי היא עוקבת מקרוב אחר המצב.

​התקיפה הנוכחית מתרחשת על רקע מבוי סתום במאמצים הדיפלומטיים לסיום המלחמה של ארצות הברית וישראל נגד איראן.

​הדרישות של ארה"ב ואיראן נותרות רחוקות גם חמישה שבועות לאחר כניסתה של הפסקת האש לתוקף.

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, וושינגטון תובעת מטהרן לפרק את תוכנית הגרעין שלה ולסגת מהשליטה במצר הורמוז, בעוד איראן דורשת פיצויים על נזקי המלחמה, הסרת המצור הימי על נמליה והפסקת הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון.

טראמפ, שנועד השבוע עם נשיא סין שי ג'ינפינג ללא תוצאות ממשיות, איים לחדש את התקיפות אם איראן לא תסכים לתנאים.

​בתגובה לאיומים אלה אמר דובר הכוחות המזוינים של איראן, אבולפזל שקארצ'י, כי אם איומי ארצות הברית ימומשו היא "תתמודד עם תרחישים חדשים, אגרסיביים ומפתיעים ותשקע בביצה מעשה ידיה". במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, דחה את ההאשמות וטען כי ארצות הברית וישראל ניסו להסיט את האשמה על ערעור היציבות בשוקי האנרגיה בעקבות "התוקפנות הצבאית הבלתי מוצדקת שלהן נגד איראן".

תחנת הכוח הגרעינית בראכה (Barakah), שנמצאת באזור אל-דאפרה באבו דאבי, היא פרויקט ענק שבנייתו החלה לפני יותר מעשור בשיתוף פעולה צמוד עם דרום קוריאה.

התחנה כוללת ארבעה כורים גרעיניים, כאשר הכור הראשון החל לפעול באופן מסחרי בשנת 2021, והכור הרביעי והאחרון חובר לרשת החשמל ממש לאחרונה, ב-2024.

​חשוב לציין כי מדובר בתוכנית גרעין למטרות שלום בלבד (לצרכי אנרגיה). כדי למנוע חששות בינלאומיים, איחוד האמירויות חתמה על הסכמים מחמירים שבהם התחייבה לא להעשיר אורניום בעצמה ולא למחזר דלק גרעיני, אלא לקנות אותו מוכן ממדינות אחרות ולהחזיר את הפסולת, מה שמנטרל את היכולת לפתח נשק צבאי.

כיום, התחנה מספקת כרבע מתצרוכת החשמל של המדינה כחלק מהניסיון שלהם להפחית את התלות בנפט ובגז.