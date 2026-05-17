בצער רב וביגון קודר התקבלה היום (ראשון) הידיעה המעציבה על פטירתו הפתאומית של הרב ניסים ישי ז"ל, אחיו של יו"ר תנועת ש"ס לשעבר, אלי ישי הי"ו. המנוח נפטר מדום לב בביתו, כשהוא בן 65, והותיר אחריו משפחה כואבת וקהילה שלמה ממכריו המתקשה לעכל את הבשורה הקשה.

המנוח ז"ל נולד בירושלים להוריו, איווט פורטונה וציון ישי ז"ל שעלו מטוניסיה, וגדל בבית של תורה וערכים.

מכיריו ומקורביו של המנוח מתארים בהלם ובכאב עמוק את דמותו הייחודית - איש צנוע וירא שמיים, שהצניע לכת בכל הליכותיו ונמנע מלהיות במרכז תשומת הלב. על אף קרבתו המשפחתית לדמויות ציבוריות בולטות, בחר הרב ניסים ז"ל לשמור על אורח חיים שקט ומאופק, תוך שהוא מקדיש את עצמו למעשי חסד בסתר.

בני המשפחה והמכירים מספרים על אדם שהיה אוהב בריות ומרבה להיטיב לזולת, כשהוא דואג שמעשיו הטובים יישארו בצנעה. "הוא היה אדם של חסד אמיתי", מוסר אחד המכירים, "תמיד דאג לאחרים, תמיד היה שם כשצריך אותו, אבל אף פעם לא חיפש כבוד או הכרה".

הפטירה הפתאומית הותירה את בני המשפחה והחברים בהלם. רבים מתקשים להאמין שהאיש שעמד לצידם בימים טובים ורעים כאחד, כבר איננו. אלי ישי, אחיו של המנוח, שבשנים האחרונות שמר על פרופיל נמוך יותר לאחר עזיבתו את ש"ס, מתמודד עתה עם אובדן אישי כואב.