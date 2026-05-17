הממשלה אישרה הפקעת 50 מבנים ברחוב השלשלת בעיר העתיקה

בהחלטה היסטורית שלא נראתה מאז מלחמת ששת הימים, אישרה הממשלה היום (ראשון) את הפקעת הנכסים ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים. במסגרת המהלך יפונו כ-50 מבנים עם הדיירים המוסלמיים שמתגוררים בהם, והמבנים ייושבו במשפחות יהודיות.

ההפקעה מגיעה בהמשך להמלצה של השר לשעבר לענייני ירושלים ומורשת, ח"כ מאיר פרוש, שקידם את הנושא במשך שנים. על פי התכנון, חלק מהדיירים יפוצו על ידי המדינה, שטוענת כי קיים צורך ביטחוני לשלוט ברחוב המרכזי בעיר העתיקה.

משרד ירושלים ומסורת ישראל, המוביל את המהלך, מסר בהתרגשות על ההחלטה. המנכ"ל שמעון אלבוים הבהיר: "החלטה היסטורית שתשים סוף לסאגה של עשרות שנים ותשלים בעלותה המלאה של המדינה על הרובע היהודי. כפי שהקריאה המרגשת 'הר הבית בידינו' איחדה את העם, המהלך שאנחנו מעבירים כעת מבטיח שגם הרובע היהודי כולו יחזור הביתה לידינו".

רחוב השלשלת, הנמצא בלב העיר העתיקה, מהווה עורק מרכזי המוביל למקומות הקדושים. על פי הנתונים, המבנים שיופקעו מצויים בבעלות פרטית של דיירים מוסלמיים, אך המדינה טוענה כי השליטה בציר זה חיונית מבחינה ביטחונית ולאומית.

תגובה חריפה מהרשות הפלסטינית

מחוז ירושלים של הרשות הפלסטינית הגיב בחריפות להחלטה. בהודעה שפורסמה נמסר כי "מדובר בצעד חמור של הרחבה התנחלותית בלב העיר העתיקה בירושלים הכבושה". לדברי הגורם הפלסטיני, המהלך עלול לפתוח שלב חדש של עקירה כפויה ושל הידוק השליטה בנכסים פלסטיניים היסטוריים.

יצוין כי בשנים האחרונות התקיימו מספר הליכים משפטיים סביב נכסים בעיר העתיקה, כאשר בית המשפט בירושלים דן במקרים שונים הנוגעים לזכויות קניין באזור. המהלך הנוכחי מהווה את ההפקעה הממשלתית הרחבה ביותר מאז שחרור העיר העתיקה במלחמת ששת הימים.