המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר עמית חי זילברשטיין, תושב פ"ת כבן 31 אשר נראה לאחרונה לפני כשישה ימים בעיר העתיקה בירושלים | כל היודע על דבר על מקום הימצאותו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת פ"ת (משטרה)
מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
הממשלה תדון בנוגע להעברת השליטה בבית הכנסת "תפארת ישראל" ברובע היהודי בירושלים, לידי גורמים חרדים | השר סמוטריץ׳ הודיע שיתנגד: ״לא ניתן יד למחטף של בית כנסת״ | השר וסרלאוף הודיע כי גם 'עוצמה יהודית' תתנגד להעברה (פוליטי)
אורה של ירושלים • רבבות אנשים עולים לרגל בימים אלו אל עיה"ק ירושלים לשפוך תחינה במקום אשר לא זזה משם השכינה, ע"י הכותל המערבי | צפו בגלריה מהעיר העתיקה המאירה באור יקרות, מחומותיה בואכה שער יפו והשוק הערבי (חרדים)